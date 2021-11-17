Шпилевская: происходящее на белорусско-польской границе вносит раскол в Европу

– То, что сейчас происходит на белорусско-польской границе, вносит раскол в Европу. Ведь очень много [политических сил, общественных объединений] – те же «Зеленые» в Германии, часть католиков Польши – начинают выходить и требовать все-таки пустить беженцев в ЕС, уладить миграционный кризис, – отметила Ольга Шпилевская.
Она добавила:
– Вчера вообще был, на мой взгляд, беспрецедентный случай: то, что происходило 16 ноября на нашей границе, – это, по сути, применение химического оружия против детей. Когда такое было? В Первую мировую войну, после которой запретили применять химическое оружие? Посмотрите в глаза этим детям!
– Они рыдали, им было страшно. Химией травили… – сказал ведущий «Будней» Вадим Шепет.
– [Поляки] стояли и видели, что на этой территории [у пункта пропуска] находились женщины и дети. И в это время включились водометы, никто не считал зазорным заливать глаза детей газом. Это что – демократичная Европа? Разве на данный момент не происходит полная дегуманизация ЕС? Разве это не война с детьми, с женщинами? – задалась вопросом гостья программы.
Напомним, что 15 ноября часть беженцев покинула палаточный лагерь и переместилась к пропускному пункту на границе с Польшей. Вчера ситуация на границе обострилась: беженцы попытались пройти через польские заграждения, против них были применены водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Подробнее о событиях на границе 16 ноября читайте в нашем материале по ссылке.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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