Шпилевская – о новых правилах работы СМИ в белорусском информационном поле

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Ведущий программы Вадим Шепет отметил, что, анализируя ситуацию в Беларуси в 2020–2021 годах, можно понять: некоторые СМИ превратились в так называемые боевые листки, которые пытались дестабилизировать ситуацию в нашей стране. «Те истории, когда какие-то порталы закрыли, привели в порядок в соответствии с законодательством, рассказали на будущее журналистам оппозиционных, деструктивных телеграм-каналов и медиа, что так поступать нельзя? Что есть адекватная, честная журналистика, но нельзя, например, на страницах портала писать план действий, как стоять в сцепке и тому подобное… Это хороший урок для них?» – задался вопросами Вадим Шепет.– ответила Ольга Шпилевская.Она добавила:Впрочем, альтернативные медиа, по словам спикера, все равно должны оставаться честными СМИ, а не бытьподчеркнула гостья программы.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.