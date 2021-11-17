Шпилевская – о новых правилах работы СМИ в белорусском информационном поле

Такую тему директор представительства МТРК «МИР» в Беларуси Ольга Шпилевская затронула в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Ведущий программы Вадим Шепет отметил, что, анализируя ситуацию в Беларуси в 2020–2021 годах, можно понять: некоторые СМИ превратились в так называемые боевые листки, которые пытались дестабилизировать ситуацию в нашей стране. «Те истории, когда какие-то порталы закрыли, привели в порядок в соответствии с законодательством, рассказали на будущее журналистам оппозиционных, деструктивных телеграм-каналов и медиа, что так поступать нельзя? Что есть адекватная, честная журналистика, но нельзя, например, на страницах портала писать план действий, как стоять в сцепке и тому подобное… Это хороший урок для них?» – задался вопросами Вадим Шепет.
– Я надеюсь, что это хороший урок, но, наверное, не для них. Потому что, мне кажется, этих людей переубедить в том, что они поступали неправильно, невозможно, да и, пожалуй, не нужно, – ответила Ольга Шпилевская.
Она добавила:
– Просто мы прописали новые правила для игроков, которые будут приходить на наше информационное поле. Потому что, конечно, свято место пусто не бывает – информационное поле должно расширяться, на нем, безусловно, должны появляться новые разные игроки.
Впрочем, альтернативные медиа, по словам спикера, все равно должны оставаться честными СМИ, а не быть «боевыми листками» и иноагентами на нашей территории, которые в нужный им момент подогревают [обстановку] и не думают о том, какой эффект это будет иметь в долгосрочной перспективе, как это отразится на их слушателях и зрителях».
«Такие СМИ нам точно не нужны», – подчеркнула гостья программы.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.