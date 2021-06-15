Об этом политический аналитик Александр Шпаковский заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Одной из главных тем сегодняшней программы стал вчерашний брифинг в Национальном пресс-центре с участием Романа Протасевича. Оценив его комментарии и стиль поведения, Александр Шпаковский рассказал, как формируется образ Протасевича.
– Он двигается в рамках парадигмы линии защиты и, на мой взгляд, действует достаточно грамотно, – отметил эксперт. – Парень образованный, у него не отталкивающая внешность, он неплохо говорит. И чем чаще он будет появляться на публике, тем больше у него будет сочувствующих.
Аналитик рассказал, что уже слышал в адрес Протасевича комментарии в стиле «бедный мальчик». Он подчеркнул:
– Протасевичу на сегодняшний день 26 лет. Это уже далеко не мальчик. И те дела, которыми он занимался, – это дела не мальчика, а мужа. Он в силу своего образования прекрасно понимал, что делает.
Александр Шпаковский добавил:
– В линии своей защиты Протасевич очень удачно выстраивает свой образ. С одной стороны, он раскаивается в содеянном, с другой – клеймит позором своих бывших коллег по цеху и фактически утирает нос всей западной дипломатии и ее бредовым версиям. Он над ними просто смеется. Но вместе с тем говорит: я простой журналист, я фотограф. От неудобных для себя тем он уходит, выстраивая свой образ.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Шпаковский: Протасевич фактически утирает нос всей западной дипломатии
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