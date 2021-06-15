Шпаковский: Протасевич фактически утирает нос всей западной дипломатии

Одной из главных тем сегодняшней программы стал вчерашний брифинг в Национальном пресс-центре с участием Романа Протасевича. Оценив его комментарии и стиль поведения, Александр Шпаковский рассказал, как формируется образ Протасевича.отметил эксперт. –Аналитик рассказал, что уже слышал в адрес Протасевича комментарии в стиле «бедный мальчик». Он подчеркнул:Александр Шпаковский добавил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.