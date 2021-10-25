Шпаковский: высказывания Лукашенко на тему недопустимости принуждения к вакцинации против коронавируса пользуются большой популярностью

Об этом политолог Александр Шпаковский заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Высказывания Александра Лукашенко на тему ковида, недопустимости принуждения к вакцинации и к ношению масок пользуются большой популярностью в нашей стране, на постсоветском пространстве и постепенно выходят в информационную среду западного мира, – отметил Александр Шпаковский.
Он добавил:
– Многие мои западные коллеги в Европе и США, относящиеся к диссидентским кругам в отношении своих правительств, полагают: давление на нашу власть в том числе было связано с позицией, которую заняла Беларусь весной 2020-го, отказавшись следовать глобальным рекомендациям [по борьбе с коронавирусом от] финансовых структур и Всемирной организации здравоохранения. МВФ и ВОЗ в данном случае действовали в одной упряжке.
Говоря о позиции ВОЗ в отношении белорусского способа противодействия коронавирусу, политолог вспомнил о визите директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге в нашу страну:
– В Беларусь приезжал Ханс Клюге, внимательно все осмотрел. Была признана полная правомерность и адекватность действий белорусского правительства [в борьбе с COVID-19]. А когда его попросили дать оценку нашей системе здравоохранения, он подчеркнул важность того, что мы сохранили преемственность советской медицины. ВОЗ в данном случае была вынуждена признать правоту Беларуси в нашем особом пути противодействия пандемии COVID-19.
– Еще один важный момент: многие ошибочно говорят, что Александр Лукашенко – это ковид-диссидент. Нет. Он сам переболел, до сих пор ходит в красные зоны больниц. Это, пожалуй, единственный президент, который борется с ковидом не на словах. Он ходит в красные зоны и в каждую больницу приезжает с оборудованием, теми или иными грузами, которые должны помочь врачам в несении их обязанностей по защите здоровья людей, – подчеркнул Александр Шпаковский.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.