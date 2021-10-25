Шпаковский: высказывания Лукашенко на тему недопустимости принуждения к вакцинации против коронавируса пользуются большой популярностью

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– отметил Александр Шпаковский.Он добавил:Говоря о позиции ВОЗ в отношении белорусского способа противодействия коронавирусу, политолог вспомнил о визите директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге в нашу страну:– подчеркнул Александр Шпаковский.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.