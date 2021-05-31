Шпаковский высказался о существующих версиях по развороту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс

В политике есть такой термин "двойные стандарты". Часто политика формируется не на достоверной информации, а с целью принять необходимые политические решения. Либо наоборот – создаются легендированные ситуации, в одностороннем порядке обвиняющие ту или иную сторону для оправдания собственных агрессивных действий.– отметил собеседник.В этом ключе он выделил некоторые гипотезы:– сказал политолог.Третьим сценарием, по которому могли бы развиваться события, является противоречие между центрами оппозиции.– дал свою оценку эксперт.Шпаковский также озвучил точку зрения о том, что Запад специально подставил Протасевича, чтобы разыграть давление на Беларусь и усилить санкции.