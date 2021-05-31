Шпаковский высказался о существующих версиях по развороту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс

Сегодня в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" политолог Александр Шпаковский прокомментировал существующие версии о развороте и экстренной посадке самолета Ryanair, следовавшего 23 мая из Афин в Вильнюс.
В политике есть такой термин "двойные стандарты". Часто политика формируется не на достоверной информации, а с целью принять необходимые политические решения. Либо наоборот – создаются легендированные ситуации, в одностороннем порядке обвиняющие ту или иную сторону для оправдания собственных агрессивных действий.
– Таких ситуаций масса. Вокруг случившегося с Романом Протасевичем и самолетом Ryanair можно строить разные догадки, не обладая полнотой информации. От этих догадок не должны зависеть конечные решения. Сегодня несколько версий на поверхности – они обсуждаются заинтересованными кругами в экспертном сообществе, – отметил собеседник.
В этом ключе он выделил некоторые гипотезы:
– Первая версия и очень популярная – спецоперация КГБ Беларуси. Странно, что все сводится именно к этой аббревиатуре, хотя есть и другие структуры. Отмечается, что у наших спецслужб есть оперативные позиции либо в компании Ryanair, либо на территории Греции, что опровергается греческой разведкой. Они говорят, что за Протасевичем не было никакого наблюдения. Также приводится Литва: мол, пограничные службы в Вильнюсе предоставляли информацию о пассажирах. Вторая версия представляется несостоятельной: бывают разного рода совпадения и случайности, – сказал политолог.
Третьим сценарием, по которому могли бы развиваться события, является противоречие между центрами оппозиции.
– Разобраться в этих сплетениях не могут даже их кураторы из западных спецслужб. В рядах оппозиции наблюдаются серьезные расколы, – дал свою оценку эксперт.
Шпаковский также озвучил точку зрения о том, что Запад специально подставил Протасевича, чтобы разыграть давление на Беларусь и усилить санкции.
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Шпаковский высказался о существующих версиях по развороту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс
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