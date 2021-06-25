Шпаковский: в геополитическом плане Беларуси необходимо применить стратегию глобального разворота на Восток

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В эфире сегодняшней программы затронули тему введенных в отношении нашей страны экономических санкций и переориентации экспортных путей в связи с этим.заявил гость «Будней». –Аналитик подчеркнул, что изменения, по его мнению, должны коснуться и работы дипломатов за рубежом.задался вопросом Александр Шпаковский.Рассуждая о характере данной стратегии, спикер отметил:При этом аналитик обратил внимание:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.