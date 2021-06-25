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Шпаковский: в геополитическом плане Беларуси необходимо применить стратегию глобального разворота на Восток

Такую мысль политический аналитик Александр Шпаковский высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

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В эфире сегодняшней программы затронули тему введенных в отношении нашей страны экономических санкций и переориентации экспортных путей в связи с этим.
 
– В геополитическом плане Беларуси необходимо применить стратегию под условным названием «Глобальный разворот на Восток», – заявил гость «Будней». – Юго-Восточная Азия – самый быстрорастущий [экономически в мире] регион. Мы можем прийти [на рынок в нем], я в этом уверен, просто нужно к делу подойти профессионально. Если начнем там работать, через несколько лет зайдем на этот рынок и будем иметь там крепкие позиции. 

Аналитик подчеркнул, что изменения, по его мнению, должны коснуться и работы дипломатов за рубежом. «Зачем мы содержим штат дипломатов на западном направлении, если нам необходимо усиливаться на Востоке? Иметь свои дипломатические представительства в таких странах, как Бангладеш, усилить дипломатию во Вьетнаме, Сингапуре, Индонезии…», – задался вопросом Александр Шпаковский.

Рассуждая о характере данной стратегии, спикер отметил:

– Этот «Глобальный разворот на Восток» нужно осуществлять не только словом, но и делом. Нужно показать, в том числе нашим европейским соседям, что мы готовы поставить на границе железный забор. Это будет фильтр в том числе от их псевдоценностей, от финансовых потоков, которые направляются сюда в так называемое гражданское общество, но, по сути дела, выполняют функции дестабилизации и подрыва внутренней национальной безопасности Беларуси.

При этом аналитик обратил внимание: «Важно подчеркнуть, что с нашей стороны это не должна быть демонстрация в стиле «мы обиделись, а ты вернись, я все прощу». Нет. Если уходим, то это разворот [политических и экономических приоритетов государства] на ближайшие лет 50».

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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