В едином экономическом пространстве Союзного государства у белорусских и российских субъектов хозяйствования должны быть равные условия деятельности. Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Александр Шпаковский.
Такую точку зрения эксперт высказал, отвечая на вопрос о том, каким будет ход встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая состоится сегодня, 22 февраля, в Сочи.
– Переговоры Путина и Лукашенко традиционно носят важный характер, – подчеркнул Шпаковский и добавил: – Они всегда непростые, потому что есть с одной стороны понимание общности интересов. С другой стороны, наблюдается ряд разночтений экономического характера.
Последние, к примеру, касаются цен на газ и нефть, как пояснил эксперт. Он уточнил: «При нынешней конъюнктуре на мировых рынках цена, предложенная Беларуси, выглядит достаточно комфортной, хотя она и далека от целей равнодоходных цен на газ и нефть, которые мы поставили перед собой в союзе с Российской Федерацией».
– Здесь наша позиция достаточно проста: коль мы строим Союзное государство и единое экономическое пространство, то в нем у белорусских и российских субъектов хозяйствования должны быть равные условия, – подытожил Шпаковский.
В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
Опубликовано:
1169
Шпаковский: в едином экономическом пространстве Союзного государства у субъектов хозяйствования двух стран должны быть равные условия
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ