Шпаковский: в едином экономическом пространстве Союзного государства у субъектов хозяйствования двух стран должны быть равные условия

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Такую точку зрения эксперт высказал, отвечая на вопрос о том, каким будет ход встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая состоится сегодня, 22 февраля, в Сочи.подчеркнул Шпаковский и добавил: –Последние, к примеру, касаются цен на газ и нефть, как пояснил эксперт. Он уточнил:подытожил Шпаковский.В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.