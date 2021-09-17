Шпаковский: в День народного единства стоит еще раз задуматься о том, как много стоит мир в нашем обществе

Об этом в проекте «Альфа Радио» «День народного единства – праздник каждого из нас» заявил политолог, эксперт ток-шоу «Будни» Александр Шпаковский.
– Этот праздник не направлен против даже нынешней Польши, а тем более против поляков. Мы не злорадствуем над трагедией польского государства и не пляшем на костях. Мы говорим о том, что разделенный против нашей воли белорусский народ обрел единство в рамках одного государства. Мы – белорусы, наши ценности – мир, добро, социальная справедливость, традиции и вера. В этот день стоит еще раз задуматься о том, как много стоит мир в нашем обществе. Потому что мир в обществе, который в прошлом году чуть было не потеряли, – главное достижение Беларуси за 30 лет независимости, – обратил внимание политолог.
Вместе с тем Александр Шпаковский заметил, что не все страны могут похвастаться своей независимостью.
– Посмотрите на Украину. Это процветающая страна, которая по своим ресурсным возможностям в начале 90-х годов превосходила Беларусь в разы. И к чему она пришла сейчас? В чем причина? В отсутствии мира в обществе, который упорно раскачивали националисты с 90-х годов прошлого века. Мы такого исхода не допустили, и День народного единства символизирует именно это: мир в нашем обществе, – заключил политолог.