Шпаковский: в чрезвычайной ситуации лишать Главу государства части полномочий нецелесообразно

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– сказал гость «Будней».Аналитик продолжил:Таковым спикер счел и переход к парламентской форме правления в Беларуси. Он полагает, что в чрезвычайной ситуации депутаты не смогут «принимать решения быстро, оперативно реагировать на вызовы и угрозы», а будут долго спорить, нужно ли принимать определенные действия. Это, по словам Александра Шпаковского, может привести к «потере драгоценного ресурса – времени», что особенно важно в экстренных случаях.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 по будням. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.