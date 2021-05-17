Об этом политический аналитик Александр Шпаковский заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Одно из предложений Конституционной комиссии касается лишения Президента права издания декретов и указов, имеющих силу закона прямого действия. Я лично против подобного урезания полномочий Главы государства. Во-первых, ситуация, в которой мы находимся, на сегодняшний день является чрезвычайной. Во-вторых, мой прогноз развития обстановки в Беларуси и вокруг нее заключается в том, что период политической турбулентности будет достаточно длительным (от 5 до 10 лет), – сказал гость «Будней».
Аналитик продолжил:
– Противостояние в мире усиливается: активность Североатлантического альянса (НАТО) у границ республики увеличивается, степень милитаризации наших соседей возрастает, давление на Беларусь не прекратится. Прошлогодние события продемонстрировали это со всей ясностью. А после провала "цветной революции" [оппозиция] перешла к планированию разного рода конспиративных заговоров. В таких условиях лишать Главу государства [части] полномочий мне представляется нецелесообразным.
Таковым спикер счел и переход к парламентской форме правления в Беларуси. Он полагает, что в чрезвычайной ситуации депутаты не смогут «принимать решения быстро, оперативно реагировать на вызовы и угрозы», а будут долго спорить, нужно ли принимать определенные действия. Это, по словам Александра Шпаковского, может привести к «потере драгоценного ресурса – времени», что особенно важно в экстренных случаях.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 по будням. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Шпаковский: в чрезвычайной ситуации лишать Главу государства части полномочий нецелесообразно
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