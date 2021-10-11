Шпаковский: то, как Запад управляет миром, – это страшно, для нас это повод задуматься о собственных национальных интересах и партнерах

Такое мнение в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил политолог Александр Шпаковский, комментируя миграционный кризис на границе.
– Неприятная ситуация складывается с мигрантами по северному маршруту. За последние несколько дней, по официальны данным, немцы словили около 1500 человек, которые попали к ним через Польшу и Литву. Для отправки мигрантов в Европу задействована транснациональная мафия. Этот канал актуализировался после того, как белорусское государство объявило, что обязательств с Евросоюзом в области пограничной безопасности у нас больше нет. ЕС сам приостановил действие этих договоров, нашей стране больше не оказывается помощь и содействие в этом плане, – отметил Александр Шпаковский.
– Миллионы людей устремляются в Европу из разрушенных стран Ближнего Востока, которые, к слову, разгромил Запад, в том числе и США. То, как они управляют миром, – это страшно. Для нас это повод задуматься о собственных национальных интересах и партнерах. Я рад, что после событий августа прошлого года у нас сформировалась определенность во внешней политике и больше нет ненужного инфантилизма касаемо того, что с Западом можно договориться. Нельзя! Только если ты силен и договорные обязательства с ними будут обеспечены твоей собственной силой, – подчеркнул политолог.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.