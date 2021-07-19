Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился политолог Александр Шпаковский.
– [Светлана Тихановская] перестала быть белоруской, как только покинула территорию нашего государства и вступила в агентурные отношения с зарубежными специальными службами. С этого времени мы ее, конечно, гражданкой нашей республики считаем, но в моральном смысле я ее белоруской признавать отказываюсь. Это просто какая-то прокси, которая, как говорит российский военный эксперт Игорь Коротченко, является надутой резиновой куклой польских и литовских спецслужб. Мне эта формулировка представляется предельно корректной и отражающей политическую суть Тихановской, – рассказал Александр Шпаковский.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Шпаковский: Тихановская перестала быть белоруской, как только покинула территорию нашего государства и вступила в агентурные отношения с зарубежными спецслужбами
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