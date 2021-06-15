Об этом политический аналитик Александр Шпаковский заявил в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
На вопрос, что будет с санкциями в сторону Беларуси, эксперт ответил так:
– Мы их почувствуем. Эти санкции «сожрут» весь наш предполагаемый экономический рост. Беларусь в первом квартале 2021-го увеличила показатель ВВП почти на 3%. Рискну предположить, что если бы не было внешнего давления на страну, то мы бы получили около 4% [роста] ВВП к концу года – это хорошие показатели для Беларуси последних лет.
Недавно Премьер-министр Роман Головченко оценил ущерб от санкций в примерно 3% ВВП. Александр Шпаковский рассказал, как это отразится на социальной сфере:
– Фактически люди не получат дополнительные зарплаты бюджетникам и надбавки к пенсиям, новые возможности развития здравоохранения и образования. Мы останемся на уровне прошлого года.
«Но экономику [Беларуси] санкции не обрушат, никакой катастрофы не произойдет», – подчеркнул гость программы.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Шпаковский: санкции не обрушат экономику Беларуси, никакой катастрофы не произойдет
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