Шпаковский: санкции не обрушат экономику Беларуси, никакой катастрофы не произойдет

На вопрос, что будет с санкциями в сторону Беларуси, эксперт ответил так:Недавно Премьер-министр Роман Головченко оценил ущерб от санкций в примерно 3% ВВП. Александр Шпаковский рассказал, как это отразится на социальной сфере:подчеркнул гость программы.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.