Протестные акции в России и Беларуси проходили по одному сценарию. Об этом рассказал политолог Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», пояснив, в чем проявлялась схожесть.
– Лексика, призывы, риторика, попытки оказать психологическое воздействие на сотрудников правоохранительных органов и попытки противопоставить сотрудников полиции протестующим, сразу же обесчеловечить их. «Каратели, фашисты» – это все мы уже проходили. И при этом интернет изобилует картинками так называемого насилия со стороны сотрудников полиции в отношении участников протестных акций. Однако эти же источники закрывают глаза на информацию относительно того, что сами собрания были незаконными, участники вели себя достаточно агрессивно. Там были и нападения на полицию, и нападения на людей, которые не поддерживали акции протестов, выражали в той или иной форме свое возмущение, – рассказал политолог.
В свою очередь, по мнению эксперта, российские силовики вели себя во время акций протестов достаточно грамотно:
– Они, видимо, учли опыт белорусских правоохранительных органов. Несмотря на то что протестующие всячески провоцировали, российские силовики вели себя сдержано. Они не позволили создать картинку столь массовую для того, чтобы сейчас раскручивать тему с насилием, – отметил Александр Шпаковский.
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Шпаковский: российские силовики учли опыт белорусских правоохранительных органов
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Фото: Алексей МАТЮШ