Шпаковский: реабилитация нацизма – это часть программы, за которой стоят денежные средства, выделяемые западными странами

Таким мнением политический аналитик Александр Шпаковский поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Сегодня в эфире программы обсуждали закон о недопущении реабилитации нацизма, который 14 мая был подписан Главой государства. Александр Шпаковский объяснил, почему данный акт так актуален сегодня.
– Надо сказать, что в Беларуси и до этого действовали достаточно серьезные нормы в отношении всего, что связано с пропагандой нацизма, – подчеркнул аналитик. – Но сейчас речь идет о попытках его реабилитации. [В законе] затронута проблематика коллаборационистских организаций – структур на территории бывшего СССР, сотрудничавших с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны.
По словам гостя «Будней», символику данных организаций в последние 30 лет с момента обретения Беларусью государственного суверенитета используют «определенные силы в нашем обществе, которые прикрываются псевдопатриотизмом и псевдонационализмом». Последние, как уверяет Александр Шпаковский, «на самом деле имеют свои корни в коллаборационистских организациях, действовавших на территории БССР в годы ВОВ».
– По сути дела, их духовные праотцы – это изменники Родины. И вся идеология, которую сейчас в несколько модернизированном виде пытаются транслировать на наше общество, была в свое время разработана интеллектуальными центрами белорусской коллаборации, – продолжил мысль специалист. – Более того, нередки случаи, когда изменников Родины, предателей, функционеров оккупационных структур или откровенных полицаев пытаются представить в виде каких-то культурных деятелей или даже военных героев нашей страны.
Аналитик отметил, что «нередки публикации на эту тему в интернете, попытки проводить какие-то выставки в честь этих коллаборантов». «Конечно же, речь идет о реабилитации нацистских преступников. Вместе с тем, пытаются подменить коллективную память белорусского народа о войне», – добавил он.
– Проблема реабилитации нацизма появилась не вчера. Это целенаправленный курс, [часть] программы, за которой стоят значительные денежные средства, выделяемые западными странами, – обратил внимание Александр Шпаковский.
Спикер уточнил, что мы имеем дело с комплексной проблемой: наблюдается «не только [курс на] реабилитацию нацизма, но и попытка очернить победу СССР в ВОВ, победителей сделать виновными».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 по будням. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Шпаковский: реабилитация нацизма – это часть программы, за которой стоят денежные средства, выделяемые западными странами
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