Шпаковский: реабилитация нацизма – это часть программы, за которой стоят денежные средства, выделяемые западными странами

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Сегодня в эфире программы обсуждали закон о недопущении реабилитации нацизма, который 14 мая был подписан Главой государства. Александр Шпаковский объяснил, почему данный акт так актуален сегодня.– подчеркнул аналитик.По словам гостя «Будней», символику данных организаций в последние 30 лет с момента обретения Беларусью государственного суверенитета используютПоследние, как уверяет Александр Шпаковский,продолжил мысль специалист. –Аналитик отметил, чтодобавил он.– обратил внимание Александр Шпаковский.Спикер уточнил, что мы имеем дело с комплексной проблемой: наблюдаетсяТок-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 по будням. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.