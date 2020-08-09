Шпаковский рассказал о политтехнологиях, применяемых на выборах оппонентами власти

Кибербуллинг и другие политические технологии активно использовали оппоненты действующей государственной власти во время избирательной кампании. Об этом сообщил сегодня журналистам директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" политолог Александр Шпаковский, передает БЕЛТА.





– Кампания была достаточно сложная. Сложность вызвана использованием конкурентами действующей власти политических технологий, с которыми Беларусь прежде не сталкивалась, – сказал Александр Шпаковский. - Безусловно, к этому надо было готовиться определенным силам, органам власти идеологической вертикали и СМИ. Но в силу обстоятельств мы были больше озабочены вопросами экономики, преодоления последствий коронавирусной инфекции. И на начальном этапе где-то в интернете упустили.

Прежде всего это выразилось в агрессивном поведении оппонентов в интернете в форме кибербуллинга. Когда люди, которые открыто выражают прогосударственную позицию в социальных сетях и кругу своего общения, сталкивались с угрозами, давлением, оскорблениями.

– Это было направлено на то, чтобы зачистить информационное пространство, чтобы прогосударственной точки зрения не осталось в принципе, – сказал Александр Шпаковский.

Второй момент – работа в социальных сетях. Еще в 2017 году эксперт отмечал, что появляется сеть ресурсов политических блогеров, которая активно развивается. Это не любительский подход, а работа высокопрофессиональной команды с существенным финансированием.

– Так социальные сети, Telegram-каналы стали основным источником распространения деструктивной информации, – отметил Александр Шпаковский.

Третьей новинкой кампании он назвал то, что изначально некоторые кандидаты применили тактику создания иллюзии большинства.

– Своим сторонникам они бросили идею о том, что их абсолютное большинство, у Президента рейтинг крайне низкий, выборы они уже выиграли. Остается только отстоять победу на улице, – пояснил он.

А потом действующей власти удалось взять ситуацию под контроль.

– Главным полиси-мейкером и поставщиком информации стал Президент. Ряд его действий – проведение парада 9 Мая, недавнее Послание, интервью Гордону и другие выступления – все эти активности не остались незамеченными и позволили переломить ситуацию в пользу существующей власти, – заключил Александр Шпаковский.