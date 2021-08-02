Шпаковский рассказал о двойных стандартах и политике в спорте

В эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Александр Шпаковский поделился мнением касательно политики и двойных стандартов в большом спорте.
– Мы были полностью готовы к проведению чемпионата мира по хоккею. Мы выиграли совершенно честно все конкурсы, но чемпионат у нас отняли. По каким мотивам? Политическим. Дальше пошли отмены других менее масштабных спортивных мероприятий, которые должны были пройти в нашей стране, под какими-то бредовыми предлогами. Мол, политическая обстановка неспокойная. Что за чушь? – заявил эксперт.
Он привел актуальный пример:
– Во Франции в воскресенье вышли 200 тысяч человек митинговать против ограничений, которые французское правительство принимает в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Белорусский подход заключается вот в чем: здоровых людей не ограничиваем, заболевшим оказываем медицинскую помощь. Там же якобы ради безопасности ограничивают права и свободы здоровых людей. Это вызывает возмущение. Люди выходят на улицы. И тем не менее во Франции политическая обстановка [по мнению международного сообщества] спокойная. Все хорошо, никто не делает никаких заявлений. Никто не звонит Макрону и не говорит: «Слушай, давай ты вступишь с протестующими в переговоры. Они там сформировали оргкомитет, вам надо поделить власть. У тебя будет в пределах Елисейского дворца, а у них – по всей Франции». Двойные стандарты.
– Для меня эти вещи очевидны. Меня удивляет то, что есть определенное количество наших сограждан, которые продолжают жить с розовой повязкой на глазах и верить в этот бред, – подытожил Александр Шпаковский.
Кстати, Франция примет летние Олимпийские игры в 2024 году.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Шпаковский рассказал о двойных стандартах и политике в спорте
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