Шпаковский: рано или поздно жертва радикальных идей будет, но со стороны их приверженцев

– сказал политолог.Кроме того, Александр Шпаковский напомнил о деструктивных Telegram-чатах и их администраторах, которые являются источниками этих радикальных идей.– обратил внимание эксперт.Политолог отметил, что в Беларуси радикально настроенных лиц не так и много.– резюмировал Александр Шпаковский.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.