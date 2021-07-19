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  2. Шпаковский: рано или поздно жертва радикальных идей будет, но со стороны их приверженцев

Шпаковский: рано или поздно жертва радикальных идей будет, но со стороны их приверженцев

В эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Александр Шпаковский вспомнил о попытке атаковать "коктейлями Молотова" дом депутата Олега Гайдукевича и заявил, что рано или поздно среди сторонников радикальных идей будет жертва, если они продолжат варить взрывчатку по инструкциям из интернета и готовить покушения на сторонников власти.


– Запомните мой прогноз: рано или поздно это баловство закончится тем, что, когда снова будут по инструкциям из интернета варить взрывчатку, кто-нибудь из сторонников этих радикальных идей обязательно взорвется. Это произойдет раньше, чем они кого-то убьют или причинят вред. Но жертва радикальных идей будет, и она будет со стороны их приверженцев, – сказал политолог.

Кроме того, Александр Шпаковский напомнил о деструктивных Telegram-чатах и их администраторах, которые являются источниками этих радикальных идей.

– То, чем занимался Хофман, по любому законодательству подпадает под определение статьи о террористической деятельности. Не выдаст нам его Федеративная Республика Германия. Она будет игнорировать запросы МВД Республики Беларусь. Позиция Хофмана в Украине, куда он постоянно пытался вводить своих адептов, указывает на то, что он связан с украинскими разведывательными службами. Я подозреваю, что это Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Точно так же на территории России они координируют разного рода радикалов, например движение радикальных скинхедов МКУ – адептов, которых сейчас постоянно задерживает ФСБ. Это определенного рода технология, которая направлена на то, чтобы в обществе посеять панику и страх, – обратил внимание эксперт.

Политолог отметил, что в Беларуси радикально настроенных лиц не так и много.

– Большинство желающих повоевать уже свое отвоевали и в настоящий момент находятся в местах лишения свободы, где у них есть возможность читать хорошую литературу, думать о совершенном деянии, участвовать в жизни исправительного учреждения и всячески переосмысливать свои проступки, – резюмировал Александр Шпаковский.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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