Об этом политический аналитик Александр Шпаковский заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Эксперт согласился с ведущим программы Вадимом Шепетом, что оппозиция, которая пытается прийти к власти в Беларуси, в случае успеха уничтожит наше историческое наследие. У нее, по словам Александра Шпаковского, «совершенно другой ценностный нарратив».
– Мы все прекрасно понимаем, что и все связанное с Великой Отечественной войной, и с советским периодом Беларуси, и символы, и герои – все это будет подвергаться шельмованию. Вместо этого нам предложат совершенно других фальшивых персонажей, в отношении которых уже написаны разные мифологизированные истории, – конкретизировал аналитик.
Чтобы не допустить подобного, по мнению спикера, нужно уделять больше внимания идеологической составляющей государственности.
– Хотелось бы, чтобы люди имели возможность узнать о тех, чей подвиг и чья воля являются фундаментом для сегодняшнего суверенного развития нашей страны, – отметил Александр Шпаковский.
Гость «Будней» добавил:
– Это очень важно. Если мы не будем заниматься идеологической воспитательной работой, не будем в нее инвестировать, то получим плачевные последствия в будущем. И во многом прошлогодний кризис [в Беларуси], на мой взгляд, обусловлен именно недостатками гражданско-патриотического воспитания.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Шпаковский: прошлогодний кризис в Беларуси во многом обусловлен недостатками гражданско-патриотического воспитания
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