Шпаковский: прошлогодний кризис в Беларуси во многом обусловлен недостатками гражданско-патриотического воспитания

Эксперт согласился с ведущим программы Вадимом Шепетом, что оппозиция, которая пытается прийти к власти в Беларуси, в случае успеха уничтожит наше историческое наследие. У нее, по словам Александра Шпаковского, «совершенно другой ценностный нарратив».конкретизировал аналитик.Чтобы не допустить подобного, по мнению спикера, нужно уделять больше внимания идеологической составляющей государственности.отметил Александр Шпаковский.Гость «Будней» добавил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.