Шпаковский прокомментировал перевод Романа Протасевича и Софьи Сапеги под домашний арест

прокомментировал специалист и пояснил, что досудебное соглашение предполагает определенную последовательность действий как со стороны Протасевича, так и со стороны органа, ведущего следственный процесс.Политолог отметил, что, вероятнее всего, Роман пошагово и очень аккуратно выполняет положения соглашения. Поэтому следствие сочло возможным изменить меру пресечения.– обозначил собеседник.Шпаковский также добавил:Фото из архива