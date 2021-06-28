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  2. Шпаковский прокомментировал перевод Романа Протасевича и Софьи Сапеги под домашний арест

Шпаковский прокомментировал перевод Романа Протасевича и Софьи Сапеги под домашний арест

Задержанных Романа Протасевича и гражданку России Софью Сапегу перевели под домашний арест. Это решение прокомментировал сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Александр Шпаковский.


– С самого начала истории с Протасевичем я стремился ее разбирать исключительно в уголовно-правовой плоскости. Для закона нет разницы, по каким мотивам ты совершаешь преступление, главное  – это причиненный вред и вина – умысел или неосторожность. Решение о мере пресечения принимает следователь. Я оказался прав, когда посчитал, что Роман подписал досудебное соглашение, – прокомментировал специалист и пояснил, что досудебное соглашение предполагает определенную последовательность действий как со стороны Протасевича, так и со стороны органа, ведущего следственный процесс. 

Политолог отметил, что, вероятнее всего, Роман пошагово и очень аккуратно выполняет положения соглашения. Поэтому следствие сочло возможным изменить меру пресечения.

– С точки зрения тех людей, которые хотели, чтобы Протасевич был наказан максимально жестоко, это выглядит несправедливо по отношению к преступнику. Но было много историй, когда крупные взяточники в рамках досудебного соглашения получали минимальное наказание потому что своими действиями компенсировали вред и изобличали союзников, – обозначил собеседник.


Шпаковский также добавил:

– Пусть каждый человек сам для себя ответит, что важнее – посадить Протасевича на 20 лет или те действия по разрушению деструктивного экстремистского нарратива по взрыву сознания заблудившихся граждан, по разоблачению эмигрантов-бандитов и всего того, что происходило в прошлом году. Протасевич оказался настоящей информационной бомбой, которая взрывает сознание. Она заставляет крутиться «как уж на сковороде» лидеров эмигрантских сообществ и их заокеанских покровителей. 

Фото из архива
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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