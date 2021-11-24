Шпаковский прокомментировал интервью Александра Лукашенко британской медиакомпании BBC

В новом выпуске программы "Объективно" на ОНТ политический аналитик Александр Шпаковский высказался об интервью Президента Беларуси британской медиакомпании BBC.
Эксперт подчеркнул, что сейчас в мире растет недоверие и к BBC, и к CNN.
– У нас есть полный видеоматериал интервью, мы тоже имеем возможность его размещать. Насколько мне известно, полная версия интервью Лукашенко корпорации Би-би-си вчера занимала вторую строчку в трендах YouTube. Нужно понимать, что, допустим, завтра, как ранее аккаунт нашего Следственного комитета, этот материал могут удалить с видеоплатформы. Мы работаем не только на нашу русскоязычную аудиторию, но и на английскую. И все больше внимания к Лукашенко. Не зря они сюда приезжают – CNN, BBC и так далее. Во-первых, Глава государства избрал совершенно другую политику в плане борьбы с коронавирусом. Сегодня на фоне европейских локдаунов Беларусь остается пространством свободы. Второй аспект – это победа в цветной революции 2020 года, – поделился мнением Шпаковский.
Фото из архива БЕЛТА