Шпаковский: происходящее в Европе далеко от тех представлений о демократии и правах человека, которые нам пытаются транслировать западноевропейские структуры

В субботу, 23 октября, 40 тысяч протестующих против санитарных пропусков вышли на французские улицы. За отмену применения документа в стране тысячи демонстрантов выступают уже несколько месяцев. В пропуске указаны данные о вакцинации от COVID-19 или об отрицательном результате теста, его надо предъявить для посещения общественных мест. Кроме того, французы продолжают выступать против обязательной вакцинации представителей медицинской отрасли и соцработников. Александр Шпаковский прокомментировал протесты во Франции.подчеркнул он. –Говоря о протестах против санитарных пропусков, политолог напомнил, что совсем недавно они собирали более 100 тысяч участников.сказал Александр Шпаковский.Спикер заявил:В этом контексте эксперт привел другой пример. На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД страны объявить послов 10 государств (среди них – французский) персонами нон грата. Те сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой, который обвиняется турецкими властями в причастности к попытке госпереворота. Эрдоган указал, что главы дипмиссий вмешиваются в судебные дела страны.– подчеркнул Александр Шпаковский.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.