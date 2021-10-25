Шпаковский: происходящее в Европе далеко от тех представлений о демократии и правах человека, которые нам пытаются транслировать западноевропейские структуры

В субботу, 23 октября, 40 тысяч протестующих против санитарных пропусков вышли на французские улицы. За отмену применения документа в стране тысячи демонстрантов выступают уже несколько месяцев. В пропуске указаны данные о вакцинации от COVID-19 или об отрицательном результате теста, его надо предъявить для посещения общественных мест. Кроме того, французы продолжают выступать против обязательной вакцинации представителей медицинской отрасли и соцработников. Александр Шпаковский прокомментировал протесты во Франции.
– Францию лихорадит уже несколько лет, – подчеркнул он. – Все началось с протестов «желтых жилетов», которые высказывали свое негативное отношение к тем антисоциальным реформам, которые затеял президент Эммануэль Макрон после своего прихода к власти. Эти протесты удалось подавить, в том числе с грубым применением полицейской силы. 11 человек погибли, несколько сотен получили увечья, сотни осуждены... А пандемия коронавируса была использована французским правительством для того, чтобы попытаться запретить разного рода массовые мероприятия, в том числе демонстрации «желтых жилетов», и усилить меры контроля за поведением людей. В том числе во Франции недавно были приняты знаменитые антиэкстремистские законы, согласно которым за обнародование информации о частной жизни либо профессиональной деятельности граждан грозит тюремное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и штраф – 45 тысяч евро. А если речь идет о потерпевших правоохранителях, то санкции увеличиваются до 5 лет лишения свободы и 75 тысяч евро. Это тоже в свою очередь вызвало волну негодования в обществе, было использовано антиправительственными силами для разжигания протестных настроений.
Говоря о протестах против санитарных пропусков, политолог напомнил, что совсем недавно они собирали более 100 тысяч участников.
– Один из поводов для протестов – так называемые антиковидные ограничения, которые введены во Франции. Она была одним из пионеров среди государств, которые ввели штрафы за нарушение режима карантина для людей, которые просто в тех или иных обстоятельствах оказывались в общественных местах, на улицах в то время, как им было предписано находиться дома. Таких людей полиция ловила, привлекала к ответственности… Доходы французского бюджета исчислялись миллионами евро от получения этих штрафов, – сказал Александр Шпаковский.
Спикер заявил: «Все, что происходит в Европе, далеко от тех представлений о демократии и правах человека, которые нам пытаются транслировать западноевропейские структуры и их дипломатические представители».
В этом контексте эксперт привел другой пример. На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД страны объявить послов 10 государств (среди них – французский) персонами нон грата. Те сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой, который обвиняется турецкими властями в причастности к попытке госпереворота. Эрдоган указал, что главы дипмиссий вмешиваются в судебные дела страны.
– Кавала был одним из основных деятелей мятежа в 2016-м, по мнению турецких властей, соответственно, несет за это ответственность. Вдруг дипломатические представители иностранных государств берут на себя несвойственные им функции и начинают требовать кого-то отпустить. В то же самое время в их странах [идут протесты, нестабильная обстановка в обществе]. Это двойные стандарты, – подчеркнул Александр Шпаковский.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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