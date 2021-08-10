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  2. Шпаковский: оппозиция изначально не планировала никаких мирных акций протеста в Беларуси

Шпаковский: оппозиция изначально не планировала никаких мирных акций протеста в Беларуси

Об этом политолог Александр Шпаковский заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио".


– [Представители оппозиции в 2020-м] изначально не планировали никаких мирных акций [протеста в Беларуси]. Они планировали свержение конституционного строя, – сказал эксперт. – Вопрос только в количестве жертв, которых они были готовы принести на алтарь этой победы "цветной революции". Благодаря усилиям наших правоохранительных органов, количество жертв оказалось минимальным.

Спикер добавил:

– Все те, кто упрекает Беларусь в излишнем насилии, должны всего лишь посмотреть на пример Украины. Пятнадцать тысяч трупов, десятки тысяч искалеченных, сотни тысяч потерявших свои жилые дома – вот реальный итог "оранжевой революции" в стране, заложенный еще в нулевых.

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Александр Шпаковский объяснил:

– В политическую турбулентность Украина вступила в момент так называемых ненасильственных акций 2004 года, когда западные технологи, манипулируя толпами людей, вынудили молчаливое большинство подчиниться воли крикливого меньшинства. Янукович, по всем подсчетам и независимым оценкам, выиграл выборы еще в 2004-м. Но массовый вывод людей на улицы, подвоз активных граждан из западных областей страны, пассивность действовавшей тогда украинской власти привели к тому, что править стали деструктивные силы. И Украина вступила в эпоху политической турбулентности. Был недолгий откат, когда вновь вернулся Янукович, и, наконец, кровавая революция, государственный переворот 2014 года и последовавшая за этим война. 15 тысяч трупов – вот итог.

В Беларуси же, по словам политолога, «удалось избежать большой крови».

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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