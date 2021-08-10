Шпаковский: оппозиция изначально не планировала никаких мирных акций протеста в Беларуси

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– сказал эксперт. –Спикер добавил:Александр Шпаковский объяснил:В Беларуси же, по словам политолога,Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.