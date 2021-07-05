Таким мнением политический аналитик Александр Шпаковский поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Как член Конституционной комиссии, гость программы рассказал о том, какие от граждан поступают предложения по изменениям в Основной Закон страны. Он подметил интересную тенденцию, связанную с представителями оппозиции:
– Я как член Конституционной комиссии не получаю от этой части общества никаких предложений, хотя открыт. Стараюсь даже в социальных сетях, пока не переходят на откровенные оскорбления, никого не блокировать, вести какую-то дискуссию. Но увы.
Аналитик подчеркнул:
– Предложений [в целом] поступает очень много, но они никак не связаны с протестной публикой. Ее не интересует Конституция, понимаете? [Представителям оппозиции] уже давно легитимный политический процесс неинтересен. Их цель – государственный переворот, свержение власти. А самое главное, что еще живет в этих обиженных душах, – месть всем тем, кто на сегодняшний день продолжает заниматься общественно полезной работой. То есть деканам, преподавателям, сотрудникам правоохранительных органов, чиновникам, журналистам государственной прессы – всем, на кого укажет перст всемогущий какой-то белорусской псевдореволюции. Вот, чего они хотят: погромов, грабежей, насилия и торжества собственного самолюбия за эти годы, которые они были вынуждены провести в андеграунде белорусской политики. Но они там находятся по одной простой причине: потому что опираются на внешние силы.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Шпаковский: оппозиции не интересен легитимный политический процесс, ее цель – государственный переворот
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