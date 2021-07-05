Шпаковский: оппозиции не интересен легитимный политический процесс, ее цель – государственный переворот

Как член Конституционной комиссии, гость программы рассказал о том, какие от граждан поступают предложения по изменениям в Основной Закон страны. Он подметил интересную тенденцию, связанную с представителями оппозиции:Аналитик подчеркнул:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.