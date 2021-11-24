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  2. Шпаковский: однозначно за поляками стоят американцы

Шпаковский: однозначно за поляками стоят американцы

Таким мнением поделился политический аналитик Александр Шпаковский в новом выпуске  программы "Объективно" на ОНТ


Эксперт объяснил, считает ли он ситуацию с беженцами частью большой игры:

– Есть локальный уровень и стратегический. На локальном все просто: ЕС вследствие своего комплекса недружественных действий против нашей страны разрушил механизм сотрудничества в области охраны границ. Беларусь, в свою очередь, приостановила действие договора о реадмиссии. То есть вопрос о возвращении нелегальных мигрантов тоже подвис. Обо всем этом стало известно транснациональным преступным группировкам и иным структурам, занимающимся человеческим трафиком, переправкой людей из проблемных стран с высоким миграционным потенциалом в благополучные государства Западной Европы с хорошим соцпакетом. И, естественно, в числе других маршрутов для организации перемещения людей был задействован и белорусский

Шпаковский также рассказал, в чем, по его мнению, заключается стратегический уровень: 

– Ситуация с беженцами разными силами была использована по-разному. Польша сейчас находится в весьма конфликтных отношениях с центральными властями в Брюсселе, с Европейской комиссией. Речь идет о том, чтобы лишить Польшу европейских дотаций, на которых во многом и выстроено польское экономическое чудо. И, естественно, в этой связи поляки и пытаются привлечь к себе внимание, раздуть эту проблему беженцев, выставить себя в качестве защитников Европы, тем самым создав для Европейской комиссии удобную ситуацию. Вот если Польша защищает Европу от террористов, беженцев и так далее, от какого-то гибридного оружия, которое якобы используют Минск и Москва, то на этом фоне весьма неудобно лишать Польшу европейских дотаций. Хотя Варшава в своей политике прямо противоречит европейским ценностям. Однозначно за поляками стоят американцы

Аналитик также обратил внимание на тот факт, что в нарушение всех международных норм у границ Союзного государства находится военная группировка численностью около 20 тысяч человек. То есть двум тысячам несчастных курдов противостоит фактически целая армия. Шпаковский назвал этот аспект стратегическим. 
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Фото: Андрей САЗОНОВ
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