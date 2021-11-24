Шпаковский: однозначно за поляками стоят американцы

Эксперт объяснил, считает ли он ситуацию с беженцами частью большой игры:Шпаковский также рассказал, в чем, по его мнению, заключается стратегический уровень:Аналитик также обратил внимание на тот факт, что в нарушение всех международных норм у границ Союзного государства находится военная группировка численностью около 20 тысяч человек. То есть двум тысячам несчастных курдов противостоит фактически целая армия. Шпаковский назвал этот аспект стратегическим.