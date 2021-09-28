Шпаковский: обновленная Конституция сделает белорусское государство более сильным и устойчивым

Такое мнение sb.by высказал член Конституционной комиссии, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский по итогам расширенного заседания комиссии с участием Президента.





– По трем спорным вопросам, которые выносились на эту встречу, даны исчерпывающие ответы, – сказал эксперт. – По вопросу комплектования Всебелорусского народного собрания я услышал, что Президент поддерживает озвученную мною позицию относительно того, что этот орган должно комплектоваться не только из представителей депутатского корпуса. Необходимо все же, чтобы до двух третей в его составе были другие круги, выдвиженцы от граждан, обладающих избирательным правом, общественных объединений, политических партий. И это решение стратегическое. Потому что существовала угроза «закуклить» действительно народное вече в некий съезд депутатов, в какие-то бюрократические рамки.

Вместе с тем в Беларуси есть потребность расширить представительную демократию, считает Александр Шпаковский:

– Если мы говорим о переменах, то они должны быть в конституционном русле, и Президент очень четко об этом сказал. Те, кто хотят больших свобод и большей демократии, получают возможность в том числе через Всебелорусское народное собрание доносить свою позицию. Но не на улице и не противозаконными методами.

Что касается применения исключительной меры наказания, Глава государства продолжает стоять на прежних позициях и аргументированно отстаивать свою точку зрения, отметил эксперт:

– И многие члены комиссии в этом плане также выступают за сохранение статус-кво по данному вопросу. Однако поскольку в 1995 году этот вопрос решался на референдуме, нельзя исключать вероятность, что и в этот раз мы поступим точно так же. То есть параллельно с проектом новой Конституции на всенародное голосование будет вынесен вопрос об исключительной мере наказания. Пусть общество в очередной раз выскажет свое мнение по данной теме.

Что касается возможности участия трудовых коллективов в выдвижении кандидатов в депутаты, Александр Шпаковский полагает, что эту норму следует исключить, поскольку трудовые коллективы сейчас и трудовые коллективы в 1994 году и тем более в советское время (откуда эта норма и происходит) – это разные явления. Сегодня значительная часть ВВП генерируется в частном секторе, и дабы не допустить того, чтобы частник манипулировал мнением людей и выдвигал подконтрольных кандидатов в депутаты, минуя фильтр сбора подписей, эту норму логично исключить.

Отвечая на вопрос, не ослабит ли новая Конституция политическую систему, Александр Шпаковский пояснил:

– Конституция – это не статичный документ, а реакция на изменения в обществе, вокруг нашей страны. Мы реагируем таким образом на потребности текущего момента и пытаемся запрограммировать нормативными актами дальнейшее развитие страны. Мы говорим о том, что, разгружая институт президентства и укрепляя другие органы, мы создаем такую систему балансов, сдержек и противовесов, которая сделает нашего государство более сильным и устойчивым.