Шпаковский об интервью Президента: ожидаю очень интересный материал с высоким количеством просмотров

Таким мнением эксперт поделился в своем Telegram-канале.
– Ожидаю очень интересный материал. Недавнее интервью в "Национальной обороне" с Президентом Азербайджана Алиевым получилось сильным и получило хорошее распространение. Уверен, что интервью с Александром Лукашенко будет не менее ярким, а с учетом интереса к белорусскому Президенту в русскоязычном пространстве высокая статистика просмотров обеспечена, – отметил аналитик.
Он напомнил, что ранее сам опубликовал две статьи в журнале "Национальная оборона" по истории провала "цветной революции" в Беларуси. Также были публикации философа Алексея Дзерманта, профессора МГИМО белорусского происхождения Кирилла Коктыша, аналитика БИСИ Игоря Валахановича, интервью Госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича.
– Сегодняшнее интервью с главой государства – это уже наиболее высокий, стратегический уровень информации. Пожалуй, в журнале Игоря Коротченко за последний год собран наибольший архив экспертизы по Беларуси. Вот так спокойно ведется серьезная информационно-аналитическая работа по укреплению союзных отношений, – резюмировал Александр Шпаковский.