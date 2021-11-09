Шпаковский об интервью Президента: ожидаю очень интересный материал с высоким количеством просмотров

, – отметил аналитик.Он напомнил, что ранее сам опубликовал две статьи в журнале "Национальная оборона" по истории провала "цветной революции" в Беларуси. Также были публикации философа Алексея Дзерманта, профессора МГИМО белорусского происхождения Кирилла Коктыша, аналитика БИСИ Игоря Валахановича, интервью Госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича., – резюмировал Александр Шпаковский.