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  2. Шпаковский об интервью Президента: ожидаю очень интересный материал с высоким количеством просмотров

Шпаковский об интервью Президента: ожидаю очень интересный материал с высоким количеством просмотров

Таким мнением эксперт поделился в своем Telegram-канале.  


– Ожидаю очень интересный материал. Недавнее интервью в "Национальной обороне" с Президентом Азербайджана Алиевым получилось сильным и получило хорошее распространение. Уверен, что интервью с Александром Лукашенко будет не менее ярким, а с учетом интереса к белорусскому Президенту в русскоязычном пространстве высокая статистика просмотров обеспечена, – отметил аналитик.

Он напомнил, что ранее сам опубликовал две статьи в журнале "Национальная оборона" по истории провала "цветной революции" в Беларуси. Также были публикации философа Алексея Дзерманта, профессора МГИМО белорусского происхождения Кирилла Коктыша, аналитика БИСИ Игоря Валахановича, интервью Госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича.

– Сегодняшнее интервью с главой государства – это уже наиболее высокий, стратегический уровень информации. Пожалуй, в журнале Игоря Коротченко за последний год собран наибольший архив экспертизы по Беларуси. Вот так спокойно ведется серьезная информационно-аналитическая работа по укреплению союзных отношений, – резюмировал Александр Шпаковский.
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Фото: Михалевич Диана
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