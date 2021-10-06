Шпаковский о закрытии «Комсомольской правды» в Беларуси»: неприятно и обидно за белорусских читателей данного ресурса

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считает Александр Шпаковский.Ранее Министерство информации Беларуси ограничило доступ к белорусскому сайту издания «Комсомольская правда». Данное решение было принято после того, как на ресурсе вышел материал со сведениями, которые нагнетают напряженность в обществе и причиняют вред национальным интересам. Речь идет о публикации, которая появилась вскоре после убийства сотрудника КГБ. Автор материала Геннадий Можейко задержан.5 октября стало известно о решении головного офиса медиа закрыть представительство издания в Беларуси.