Шпаковский о закрытии «Комсомольской правды» в Беларуси»: неприятно и обидно за белорусских читателей данного ресурса

Такое мнение выразил политолог Александр Шпаковский в эфире ОНТ.
– Здесь необходимо разделять два прецедента: следствие в отношении журналиста «КП» в Беларуси» Можейко, подготовившего материал, содержащий признаки разжигания социальной ненависти, и действия Мининформа в отношении «Комсомольской правды». Все можно было урегулировать, однако собственники издания пошли по другому пути. Неприятно и обидно за белорусских читателей данного ресурса. Видимо, так они относятся к своей аудитории, – считает Александр Шпаковский.
Ранее Министерство информации Беларуси ограничило доступ к белорусскому сайту издания «Комсомольская правда». Данное решение было принято после того, как на ресурсе вышел материал со сведениями, которые нагнетают напряженность в обществе и причиняют вред национальным интересам. Речь идет о публикации, которая появилась вскоре после убийства сотрудника КГБ. Автор материала Геннадий Можейко задержан.
5 октября стало известно о решении головного офиса медиа закрыть представительство издания в Беларуси.