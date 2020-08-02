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  2. Шпаковский о задержании боевиков: спецслужбы любой страны мира были бы озадачены, если бы накануне выборов в их стране вдруг появилась организованная группа военных

Шпаковский о задержании боевиков: спецслужбы любой страны мира были бы озадачены, если бы накануне выборов в их стране вдруг появилась организованная группа военных

Такое мнение по поводу задержания в нашей стране 33 российских боевиков в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ высказал директор Информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» политический аналитик Александр Шпаковский.

- Я думаю, что спецслужбы и правоохранительные органы любой страны мира, включая Россию, были бы, мягко скажем, удивлены и озадачены, если бы накануне важнейшей электоральной кампании по выборам Главы государства, которая проходит в непростой, прямо скажем, обстановке, в их стране, в непосредственной близости от столицы, от стратегически важных объектов вдруг появилась организованная группа военных с солидным боевым опытом. Естественно, белорусская сторона была вынуждена принять меры к выяснению обстоятельств пребывания данной группы на территории нашей страны. И тот факт, что возбуждены уголовные дела по ряду статей, в частности о подготовке массовых беспорядков, на самом деле кое о чем говорит. Но мы, конечно, не будем на сегодняшний день давать оценок. Следствие покажет, кто заказчик и какие у них цели.

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В сегодняшнем эфире программы «Контуры», кстати, прозвучала информация, что следствие располагает достоверными данными, что конечной точкой маршрута «вагнеровцев» был Минск, а правоохранители делают все возможное, чтобы установить других людей, связанных с частной военной компанией Вагнера, которые могли или попытаются попасть на территорию Беларуси.

В эфире ОНТ отметили, что история вызвала широкий резонанс. Граждане стали внимательнее относится к собственной и общественной безопасности. Подтверждение тому – десятки и даже сотни обращений в милицию. Люди сообщают о подозрительных незнакомцах или предметах.

Видео: ОНТ
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