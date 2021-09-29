Шпаковский – об убийстве сотрудника КГБ: преступники заблаговременно готовились, имели цель видеофиксации своих действий

Гость «Будней» отметил, что в данной ситуации он выступает не как эксперт, а как гражданин своей страны.– высказался он.– Людям надо не уподобляться «бчбесам», квалификация будет дана. Наказание будет справедливым и соразмерным тяжести совершенных деяний, – сказал специалист.Говоря о поведении супруги Зельцера, стрелявшего в сотрудника КГБ, Шпаковский отметил, что полную картину произошедшего установит следствие. Но, по его мнению, женщина вела себя хладнокровно и расчетливо.– рассказал он.– поделился мнением Шпаковский.