Шпаковский – об убийстве сотрудника КГБ: преступники заблаговременно готовились, имели цель видеофиксации своих действий

Таким мнением поделился сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политический аналитик Александр Шпаковский во время обсуждения вчерашнего инцидента с гибелью сотрудника КГБ при попытке задержания лица, подозреваемого в совершении террористической деятельности.
Гость «Будней» отметил, что в данной ситуации он выступает не как эксперт, а как гражданин своей страны.
– Вряд ли можно говорить о том, что Зельцер был доведен до отчаяния какими-то мерами давления государства, что у него не было еды и работы. Он работал в престижной IT-компании, зарплата сотрудников которой в 5 раз превышает среднюю по стране. Но было видно, что он ментально находился в аду, – высказался он.
– Людям надо не уподобляться «бчбесам», квалификация будет дана. Наказание будет справедливым и соразмерным тяжести совершенных деяний, – сказал специалист.
Говоря о поведении супруги Зельцера, стрелявшего в сотрудника КГБ, Шпаковский отметил, что полную картину произошедшего установит следствие. Но, по его мнению, женщина вела себя хладнокровно и расчетливо.
– Мне говорили, что до момента съемки она пыталась заговаривать зубы сотрудникам оперативной группы. Она тянула время, готовясь к совершению преступления. Не знаю, насколько эта информация достоверна, – рассказал он.
– Можно судить о том, что они заблаговременно готовились и заранее обсудили план, имели цель в виде видеофиксации своих преступных действий. Умысел не спонтанный, соответствующего эффекта там не было. Мотивов для оправдательных решений нет. Предстоит выяснить, для чего она производила видеосъемку, как распределялись роли, кто был инициатором. Вполне возможно, что было принято решение так действовать и пожертвовать жизнью для реставрации протестного движения в Беларуси, – поделился мнением Шпаковский.