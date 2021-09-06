Шпаковский – о целях интеграции с Россией: мы хотим равных возможностей в экономике

Отвечая на вопрос ведущей, почему между такими понятиями, как «интеграция» и «потеря суверенитета», многие ставят знак равенства, гость студии обратил внимание на следующее:, – продолжил Александр Шпаковский., – резюмировал аналитик.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.