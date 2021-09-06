Шпаковский – о целях интеграции с Россией: мы хотим равных возможностей в экономике

Отвечая на вопрос ведущей, почему между такими понятиями, как «интеграция» и «потеря суверенитета», многие ставят знак равенства, гость студии обратил внимание на следующее:
– Наверное, это связано с тем, что средства массовой информации зачастую не совсем корректно подают повестку, связанную с интеграцией. Если углубляться непосредственно в интеграционные темы (оценку тех или иных решений, экономическую, правовую составляющие), то широкой аудитории просто-напросто будет скучно. Это будет погружение в большое количество цифр, нормативных документов, разного рода юридической бюрократической казуистики. А людям что в основном нужно? Хайп. Поэтому уже более 20 лет ряд политологов, аналитиков, политических обозревателей бесконечно кормятся публикациями на тему того, как Кремль вот-вот поглотит маленькую гордую Беларусь или, наоборот, как Александр Лукашенко разводит добрых, исключительно честных и справедливых московских руководителей на деньги, из-за чего дети на Дальнем Востоке недоедают. Ни наша оппозиционная околополитическая публицистика, ни российская публикующаяся на разных желтых или стремящихся к желтизне ресурсах так называемая аналитика не имеют ровно никакого отношения к действительности и реальному интеграционному процессу. Зачастую у людей формируется неверное восприятие интеграции. А на самом деле это очень сложный проект, который наша страна развивает с середины 1990-х годов.
– Что-либо сломать проще, чем построить. Разрушив существовавшие кооперационные связи, установив границы с распадом Советского Союза, сложно вернуть все в прежнее состояние, – продолжил Александр Шпаковский. – Хотя Беларусь еще даже до прихода Александра Лукашенко к власти пыталась выстраивать близкие отношения с Россией. Для нас это понятно в силу исторических, культурных причин, и это объяснятся не только духовной составляющей, но и совершенно конкретной материальной необходимостью. К тому же это не было просто решением какой-то верхушки. В 1995 году, я напомню, прошел референдум – и более 80 процентов граждан из числа избирателей, пришедших на участки, одобрили действия Правительства Беларуси в направлении экономической интеграции с Россией. То есть с этого момента у Александра Лукашенко был мандат на создание Союзного государства. Об экономической интеграции, ее углублении речь идет и сейчас. А разговоры о потере суверенитета или других негативных последствиях для нашей страны в первую очередь связаны с тем, что Беларусь никогда не скрывала своих целей в интеграции. Мы хотим равных возможностей в экономике. То есть хотим доступа к рынку РФ наравне с российскими компаниями и равных, а не низких, как некоторые утверждают, цен. Чтобы мы могли покупать газ, нефть, иные ресурсы по внутрироссийским ценам. С подписанием дорожных карт такого рода пространство равных возможностей формируется. В свою очередь, Россия тоже получает для себя определенные бонусы – экономические и политические. С точки зрения интересов России как сверхдержавы укрепление отношений с Беларусью соответствует долгосрочным целям политики Москвы. Потому что Беларусь – это единственный союзник РФ к западу от государственных границ. Военный, политический и экономический союзник.
– По прошествии нескольких лет с начала переговоров по дорожным картам, которые затем были трансформированы в 28 союзных программ, никто не остался в дураках. Не вижу никаких угроз, а вижу плюсы для Беларуси, особенно с учетом того, что этот интерес сформировал белорусский народ еще в 1995 году, – резюмировал аналитик.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
Шпаковский о реакции Запада на совместные учения Беларуси и России: вокруг любых наших проектов сотрудничества в военной сфере будет нагнетаться истерия и создаваться нелепая мифология
Шпаковский: для людей в регионах проведение мероприятий республиканского масштаба – это праздник
Шпаковский: мир в обществе – это главное достижение Беларуси за 30 лет независимости
Шпаковский: профессия журналиста считается в мире одной из самых опасных