Шпаковский о событиях 2020-го: на территории Беларуси теоретически могло произойти большое столкновение между Россией и Западом

Такую мысль политолог Александр Шпаковский высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Главной темой сегодняшнего эфира стал «Большой разговор с Президентом» – встреча Главы государства с почти тремя сотнями представителей общественности, экспертного и медийного сообщества из 12 стран, включая Беларусь. Обстоятельный разговор о самом важном для государства и народа длился более восьми часов. Почитать главные тезисы Александра Лукашенко за вчера можно здесь. Говоря о гипотетическом приходе к власти радикальных «сторонников перемен», Президент сказал, что началась бы новая мировая война. Это в эфире «Будней» прокомментировал Александр Шпаковский.
– Бестолковым, политически инфантильным людям эти слова Президента могли показаться неким пафосом. «Ах, вот он запугивает, какая война, кому мы нужны?!» Чушь собачья, – заявил эксперт. – На Западе проходили активные массовые акции сторонников так называемых перемен, уже готовились письма от лица некой белорусской общественности польскому руководству с просьбой о солидарности и содействии. Понятно, что если бы был хаос, то поляки для защиты своей трехсоттысячной общины, проживающей в Беларуси, могли бы ввести войска. Тем более, что они вооруженные силы привели в боевую готовность, постоянно маневрировали вдоль нашей границы.
В то же время, по словам политолога, активизировалась бы Россия. «Убежден, что в случае турбулентности в нашей стране, нынешние доктринальные документы, существующие между Россией и Беларусью, позволяют [россиянам] в том числе использовать армию. Особенно, если было бы обращение со стороны руководства нашей страны в том или ином виде», – сказал Александр Шпаковский.
Он отметил:
– Мы не знаем, как могли бы развиваться события, если бы центральная власть в Минске не выстояла. Что было бы в Гомеле в этот момент? Где бы концентрировались сторонники Александра Лукашенко? На территории Беларуси теоретически могло произойти большое столкновение между Россией и Западом. Такой сценарий был возможен. Насколько он был реалистичен – история не знает сослагательного наклонения.
Спикер добавил:
– Те, кто говорят, что Президент здесь преувеличивает степень опасности, просто-напросто очень слабо разбираются в современных международных отношениях. Таких конфликтов в истории человечества было немало, и сейчас происходит немало. Достаточно вспомнить ту же Сирию. К счастью, мы не пошли по этому пути: у нас хватило сил, средств, мудрости.
– Ключевое на мой взгляд: некоторые ошибочно представляют прошлогодние события как победу силовиков. Это не так. Правоохранительные органы Беларуси выполнили свой долг по защите воли народа. Победил мудрый белорусский народ, который в своем абсолютном большинстве отказал погромщикам в доверии, – резюмировал Александр Шпаковский.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.