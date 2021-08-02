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  2. Шпаковский о ситуации с Тимановской: у некоторых спортсменов появились проблемы морально-психологического характера – зазвездились

Шпаковский о ситуации с Тимановской: у некоторых спортсменов появились проблемы морально-психологического характера – зазвездились

Так политолог Александр Шпаковский прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Кристиной Тимановской в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Контекст. 1 августа стало известно, что тренерский штаб национальной команды по легкой атлетике принял решение прекратить выступление Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио «в связи с эмоционально-психологическим состоянием спортсменки по заключению врачей». Была отозвана заявка легкоатлетки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м. Здесь можно найти комментарий главного тренера нашей команды по легкой атлетике Юрия Моисевича. Тимановская устроила скандал в токийском аэропорту и заявила, что ее пытаются насильно вывезти в Беларусь. Александр Шпаковский в эфире «Будней» прокомментировал эту ситуацию.

Политолог начал со сферы большого спорта в целом, сравнив его с шоу-бизнесом. Эксперт отметил, что с профильной инфраструктурой в нашей стране проблем нет, а вот моральная составляющая в спортивной среде оставляет желать лучшего. «Наверное, от излишнего внимания, от «закормленности» деньгами и из-за убеждения государства в том, что спорт – это наша главная идеология, в этой среде у некоторых ее обитателей появились проблемы морально-психологического характера. Зазвездились», – высказал мнение Александр Шпаковский.

– Я не знал до Олимпиады, кто такая Тимановская и чем она знаменита и знаменита ли, что она выиграла… Да даже если бы что-то и выиграла, для меня эта победа значит не больше, чем, например, успех комбайнера, который поставил рекорд по намолоту зерна. И возможно, тот результат простого человека гораздо более значителен с точки зрения государственной жизни, чем весь этот шоу-бизнес, – добавил аналитик.

Он рассмотрел ситуацию с Тимановской с точки зрения спортивного права:

– Она отказалась выступать на той дистанции, где ей было поручено это делать тренером национальной сборной. Более того, она выступила с публичным заявлением [по этому поводу]. Естественно, тренер принял решение, что спортсменка такого рода, которая не выполняет его указания и своими действиями создает нездоровую эмоционально-психологическую атмосферу в коллективе, должна быть отозвана и отправлена на родину. По-моему, все в пределах нормы. Девушка, видимо, с учетом того негативного имиджа, который формируется для Беларуси в мире, решила этим воспользоваться и устроила пиар-акцию, скандал в токийском аэропорту, запросила политическое убежище, заявила, что ее насильно вывозят… Выглядит достаточно странно: как на территории третьей страны можно кого-то насильно увезти? Ей просто предложили уехать в Беларусь, потому что она не отвечает задачам национальной сборной. Это право тренера. 

Александр Шпаковский порассуждал на тему того, была ли эта акция спланированной:

– Было ли это спланировано? Могло быть, безусловно, история знает такие прецеденты. <…> Вполне возможно, что с этой девушкой работали: в Вильнюсе же создали специальный фонд во главе с Герасименей для работы с белорусскими спортсменами. И я не исключаю, что этот демарш мог быть подготовлен. Но утверждать однозначно не буду, мы можем проверить это только оперативным путем.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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