Шпаковский о санкциях: это попытка побудить белорусское государство действовать вопреки своим суверенным интересам

– высказался эксперт.Александр Шпаковский назвал санкции серьезным вызовом и выразил надежду, что в правительственных кругах Беларуси к нему были готовы заранее.– сказал собеседник.Политолог отметил, что в основном санкции введены против белорусских предприятий-гигантов.– обратил внимание специалист.Здесь, как добавил аналитик, следует подумать о неком объединении: допустим, на уровне России и Беларуси. Возможно создание фонда помощи предприятиям и компаниям, оказавшимся в санкционном списке.Фото из архива