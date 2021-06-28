Такую точку зрения озвучил сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Александр Шпаковский.
– Я не разделяю настроений относительно того, что введенные со стороны Запада санкции не являются серьезным вызовом для белорусского государства. Сложно говорить, насколько сильным будет воздействие санкций на белорусскую экономику. Нет достаточной правоприменительной практики. Эти меры преследуют цель разрушения экономической стабильности в Беларуси и в конечном счете свержения законной власти нашей страны. Наблюдается попытка побудить белорусское руководство действовать вопреки своим суверенным интересам. Так действовать мы не будем, – высказался эксперт.
Александр Шпаковский назвал санкции серьезным вызовом и выразил надежду, что в правительственных кругах Беларуси к нему были готовы заранее.
– Я надеюсь, что соответствующая работа по минимизации ущерба, переориентации продукции на другие рынки, поиску оптимальных юридических решений была проведена заблаговременно, – сказал собеседник.
Политолог отметил, что в основном санкции введены против белорусских предприятий-гигантов.
– Мир не ограничивается коллективным Западом. Технологические решения для нашей промышленности, которые мы черпали там, вполне можно получить в странах юго-восточной Азии, в КНР, где у нас выстроены союзнические отношения, – обратил внимание специалист.
Здесь, как добавил аналитик, следует подумать о неком объединении: допустим, на уровне России и Беларуси. Возможно создание фонда помощи предприятиям и компаниям, оказавшимся в санкционном списке.
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Шпаковский о санкциях: это попытка побудить белорусское государство действовать вопреки своим суверенным интересам
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