Шпаковский о российских селебрити: у меня нет литературных слов, чтобы описать глубокое презрение, которое они испытывают к обычным людям

, – рассуждает Александр Шпаковский.Политолог вспомнил ДТП с актером Михаилом Ефремовым, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель последнего скончался в результате полученных травм:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.