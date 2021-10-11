Шпаковский о российских селебрити: у меня нет литературных слов, чтобы описать глубокое презрение, которое они испытывают к обычным людям

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Александр Шпаковский, комментируя ДТП в Сочи с участием российской журналистки Ксении Собчак.
– Меня никак не удивило то, что Ксения Анатольевна сбежала с места ДТП со смертельным исходом. Меня бы, наоборот, удивило, если бы она поступила по-другому. Если бы вдруг она выбежала, начала принимать меры по оказанию помощи пострадавшим, задействовала свое влияние, отказалась от своих планов и так далее. Это был бы действительно достойный поступок. Если касаться того, что произошло, все ложится в парадигму поведения части российской элиты. Имея возможность немного соприкоснуться с жизнью этих селебрити, хочу сказать, что у меня нет литературных слов, чтобы описать глубокое презрение, которое они испытывают к обычным людям, – рассуждает Александр Шпаковский.
Политолог вспомнил ДТП с актером Михаилом Ефремовым, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель последнего скончался в результате полученных травм:
- Это было привычное поведение Ефремова. Он действительно ездил пьяным за рулем последние годы и совершенно этого не стеснялся. Более того, они [знаменитости] почитают это за какую-то доблесть. Они презирают простых людей и русский менталитет. Презирают все те ценности и установки, которыми живет простой человек. В конце концов презирают Россию. Для них эта страна – место, где они просто зарабатывают деньги. Ведь живут и отдыхают то они за рубежом. Ксения Собчак и многие другие представители системных либералов – это «Чужой» в теле российского правящего класса. Получается парадоксальная ситуация, ведь часть управленческой элиты ненавидит страну и ее народ. Я уверен, что рано или поздно, гнилой характер правящей прослойки даст о себе знать и скорее всего тогда, когда Россия будет переживать тяжелый период трансформации, ведь не исключено, что впереди нас ждет непростое время.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.