Шпаковский – о реакции на гибель сотрудника КГБ: позиция должна быть жесткой, время для разговоров закончено

Вечером 28 сентября при проведении спецоперации по поиску лиц, причастных к террористической деятельности, погиб сотрудник КГБ Беларуси. Этому был посвящен сегодняшний эфир ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио». Случившееся прокомментировал политолог Александр Шпаковский.
– Произошедшее вчера – это логичный итог цепочки событий по накручиванию негативных эмоций в белорусском обществе, чем продолжают заниматься так называемые беглые при активной поддержке политикоформирующих кругов и спецслужб государств Запада и примкнувшей к ним Украины. Читая комментарии о том, что странники «новой Беларуси» будут убивать и всячески наказывать тех, кто с ними не согласен, мы предполагали, что деструктивная интернет-активность распространения ненависти может перерасти в преступные действия, совершаемые в реальной жизни, – высказался аналитик.
Шпаковский также упомянул покушение на Григория Азаренка и Олега Гайдукевича и назвал это чередой событий.
– Рано или поздно такого рода попытки могли закончиться трагически. К несчастью, жертвой бандита стал сотрудник КГБ, у которого остались жена и четырехлетняя дочь, – отметил он.
Специалист добавил, что жизнь человека в погонах сопряжена с опасностью и особыми условиями несения службы.
– Позиция должна быть жесткой. Время для разговоров закончено. Мне кажется, что никаких вменяемых оппонентов власти не осталось. Те, кто критикует, имеют на это право: они остаются в рамках закона. Но не представители протестного движения, возглавляемого беглыми, – считает он.
Говоря о реакции на факт гибели сотрудника КГБ, эксперт подчеркнул:
– Ответ будет не то чтобы мало не покажется. Неповадно будет на десятилетия вперед поднимать руку на представителя закона. Мирным людям дадут твердые гарантии, что порядок наведут в кратчайшие сроки.