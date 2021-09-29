Шпаковский – о реакции на гибель сотрудника КГБ: позиция должна быть жесткой, время для разговоров закончено

– высказался аналитик.Шпаковский также упомянул покушение на Григория Азаренка и Олега Гайдукевича и назвал это чередой событий.– отметил он.Специалист добавил, что жизнь человека в погонах сопряжена с опасностью и особыми условиями несения службы.– считает он.Говоря о реакции на факт гибели сотрудника КГБ, эксперт подчеркнул: