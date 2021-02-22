Шпаковский о развитии партийной системы в Беларуси: в обществе есть запрос на политику, государство должно адаптироваться

Эксперт отметил, что сам сторонником партийного управления государством не является.– сказал он.Однако политолог добавил:Шпаковский подчеркнул, что развитие национальной партийной системы должно проходитьпоэтому сейчас Минюст проводит перерегистрацию политических партий. По мнению специалиста,Когда процесс перерегистрации политических сил завершится, по словам Шпаковского,Эксперт уточнил, что знает как минимум 5–6 таких инициатив с разными перспективами дальнейшего развития. Среди них – «Белая Русь», «Союз» и «Демократический союз».Рассуждая о партийной системе управления властью, аналитик поднял вопрос финансирования политических сил. Он считает, что необходимо ужесточить наказание за получение финансирования партии из-за рубежа. При этом, как полагает Шпаковский, частично денежная поддержка политических сил должна осуществляться из государственного бюджета.поделился мнением аналитик.В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.