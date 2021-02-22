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  2. Шпаковский о развитии партийной системы в Беларуси: в обществе есть запрос на политику, государство должно адаптироваться

Шпаковский о развитии партийной системы в Беларуси: в обществе есть запрос на политику, государство должно адаптироваться

Поскольку в нашем обществе есть запрос на политику, государство должно адаптироваться и реагировать на него. Такую точку зрения в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» высказал политолог Александр Шпаковский.


Эксперт отметил, что сам сторонником партийного управления государством не является. «На постсоветском пространстве нигде ни к чему хорошему партийное строительство не привело, поэтому я скептически отношусь к данному вопросу», – сказал он.

Однако политолог добавил: «Тем не менее, в обществе есть запрос на политику. Как показала практика прошлого года, существуют определенные социальные страты, которые хотели бы получить больше политического представительства. Я имею в виду в первую очередь коммерческий сектор, генерирующий сейчас до 50% национального ВВП. В этой ситуации государство, конечно, должно адаптироваться, реагировать. Это связка между социальными процессами и реакцией государственной власти».


Шпаковский подчеркнул, что развитие национальной партийной системы должно проходить «максимально цивилизованным образом и оптимальным путем», поэтому сейчас Минюст проводит перерегистрацию политических партий. По мнению специалиста, «из 15 ныне существующих у нас политических партий, максимум 2–3 отвечают требованиям законодательства в частях, касающихся членства и наличия региональных структур». 

Когда процесс перерегистрации политических сил завершится, по словам Шпаковского, «в игру вступят новые субъекты, которые объявят о своем желании образовать политические партии». Эксперт уточнил, что знает как минимум 5–6 таких инициатив с разными перспективами дальнейшего развития. Среди них – «Белая Русь», «Союз» и «Демократический союз».

Рассуждая о партийной системе управления властью, аналитик поднял вопрос финансирования политических сил. Он считает, что необходимо ужесточить наказание за получение финансирования партии из-за рубежа. При этом, как полагает Шпаковский, частично денежная поддержка политических сил должна осуществляться из государственного бюджета.


– Если мы будем усиливать роль политических партий в стране, необходимо финансировать те, которые проходят в Парламент, из бюджета. При этом надо вводить строжайший законодательный запрет (он существует, но санкций нет) на получение зарубежного финансирования на политические цели [и усиливать наказание за его нарушение]. Вплоть до пожизненного запрета заниматься политической деятельностью для физических лиц и уголовной ответственности, если будет подтверждено, что их политические цели преследовали задачи свержения конституционного строя Республики Беларусь, – поделился мнением аналитик.

В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.



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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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