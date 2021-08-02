Шпаковский о разговоре Президента с активом местной вертикали: кумулятивный эффект от таких встреч огромен

Сегодняшний эфир программы начался с обсуждения главного события в общественно-политической жизни страны за последние несколько дней – встречи Главы государства с активом местной вертикали. Во Дворце Независимости в пятницу обсуждались актуальные вопросы общественно-политической обстановки. Подробности читайте в нашем материале по ссылке.
Александр Шпаковский рассказал, как оценивает эффект от подобных встреч белорусского лидера с представителями местной власти:
– Что касается эффекта таких встреч, то мне представляется, что коэффициент полезного действия в этом случае довольно значительный. Почему? Потому что руководители местных органов власти, влиятельные депутаты местных советов (те, кого мы называем не только обладателями административного ресурса, но и лидерами общественного мнения) получают возможность добыть информацию из первых уст. Это очень важно.
Политолог подчеркнул важность информирования таким образом в современных условиях. По его словам, нередко в отношении «инсайдерской» информации в сети «плодится большое количество фейков от разного рода «экспертов», которые пытаются раскрывать нам тайны белорусского двора, зачастую не будучи погруженными в принципе в государственную жизнь».
Ведущий «Будней» Вадим Шепет отметил, что после встречи с Президентом «люди, которые присутствовали на этом мероприятии, должны и обязаны таким же образом собирать людей в своих районах».
– Естественно, – согласился Александр Шпаковский. – Отмечу, что так же, как для руководителя районного уровня (например, заместителя главы райисполкома) встреча с Президентом является достаточно редким и знаковым событием, для руководителей среднего звена (скажем, директора по воспитательной работе в школе) встреча с одним из высоких начальников местной вертикали тоже является значимым событием и возможностью для получения «инсайдерской» информации ограниченного распространения.
Эксперт добавил:
– Человек прибыл со встречи с Президентом и обязан довести основные позиции [до своего коллектива]. Для этого, собственно говоря, их [чиновников] и собирали. И я знаю, что это делается. Конечно, многое завязано на личных деловых качествах отдельного начальника. Но вместе с тем мне представляется, что кумулятивный эффект от таких встреч, поездок Президента, его общения с теми, кто является непосредственным носителем государственной политики на местах, огромен.
– Главное, чтобы все посылы были правильно услышаны, все поручения выполнены или, по крайней мере, чтобы было продемонстрировано стремление их выполнять, – подытожил Александр Шпаковский.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
Шпаковский о ситуации с Тимановской: у некоторых спортсменов появились проблемы морально-психологического характера – зазвездились
Шпаковский рассказал о двойных стандартах и политике в спорте