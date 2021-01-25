Шпаковский о протестах в России: в Беларуси была похожая картина, большую роль сыграл интернет

По мнению политолога, подростки выходят на улицы, так как существует разрыв в получении информации между поколениями. Так, если взрослые смотрят телевидение и пользуются серьезными социальными сетями, то молодежь отдает предпочтение, например, ТикТоку.
– В этой соцсети очень активно велась такого рода пропаганда. Удивлен, что с учетом той информационной накачки, которая была в ТикТоке, тех средств, которые были туда брошены, на акции протеста в России вышло мало детей, – отметил Александр Шпаковский.
Также политолог добавил, что точка зрения людей формируется на основе тех источников информации, которые являются приоритетными и доминирующими:
– В Беларуси была похожая картина, когда все большую роль приобретал интернет как средство получения информации. Только четыре процента молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет не имели профили в социальных сетях. При этом 68 процентов опрошенных говорили о том, что соцсети являются для них источником информации. То есть это не только общение и знакомство, это знания об окружающем мире. Естественно, дети, которые не владеют другой информацией, ребята 14–15 лет с активной социальной позицией зачастую являются несведущими. Получая информацию с ТикТока о несправедливости, творящейся в России, по мнению сторонников Навального, выходили на протесты. Это вопрос организации работы с теми площадками, где молодежь черпает информацию об окружающем мире.
Кроме того, Александр Шпаковский считает, что попытки подталкивания молодежи на акции протеста продолжатся, однако в России достаточно средств для того, чтобы организовать качественное противодействие и наступательную работу в борьбе за умы молодого поколения.
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