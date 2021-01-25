Шпаковский о протестах в России: в Беларуси была похожая картина, большую роль сыграл интернет

По мнению политолога, подростки выходят на улицы, так как существует разрыв в получении информации между поколениями. Так, если взрослые смотрят телевидение и пользуются серьезными социальными сетями, то молодежь отдает предпочтение, например, ТикТоку., – отметил Александр Шпаковский.Также политолог добавил, что точка зрения людей формируется на основе тех источников информации, которые являются приоритетными и доминирующими:Кроме того, Александр Шпаковский считает, что попытки подталкивания молодежи на акции протеста продолжатся, однако в России достаточно средств для того, чтобы организовать качественное противодействие и наступательную работу в борьбе за умы молодого поколения.