Шпаковский о происходящем в Афганистане: это трагедия, просто пока неосмысленная

"Талибан" не разрешит продлевать эвакуацию иностранцев из Афганистана после 31 августа – крайнего срока для вывоза граждан и вывода американских войск. Своим мнением о происходящем поделился в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политический аналитик Александр Шпаковский.
– Когда армия США опозорилась в Афганистане, все помнят июльское заявление Байдена о том, что афганские вооруженные силы талибам еще «дадут прикурить». В итоге менее чем за месяц движение «Талибан» заняло почти всю территорию Афганистана, а армия фактически кооптировалась в состав этого движения. Американцы вынуждены были с позором бежать. На самом деле это трагедия, просто пока неосмысленная. Я уверен, что Голливуд снимет немало фильмов и заработает на этом. Что касается последнего всплеска американского военного присутствия: после того как игиловцы атаковали американских солдат в аэропорту Кабула, общественность требовала от Байдена решительных мер, – высказался специалист.
Он отметил, что сверхдержава [США] должна была дать ответ, 95% американцев не понимают, почему Байден не пришел им на помощь.
– С юридической точки зрения было важно, это умысел или неосторожность. Но это не отменяет самого факта вины. В результате их военных действий погибали люди, в том числе дети. Это военное преступление, за которое в перспективе никто ответственности не понесет, – поделился мнением собеседник.