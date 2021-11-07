Шпаковский о принятии союзных программ: интеграция имеет все возможности для того, чтобы совершить рывок

Такое мнение озвучил политический аналитик Александр Шпаковский в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».
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Документ, подписанный Президентами Беларуси и России в ходе прошедшего ВГС, политолог назвал архиважным и историческим.
- Я склонен присоединяться к мнению, что действительно произошло историческое событие и для Беларуси, и для Российской Федерации. Интеграция имеет все возможности для того, чтобы совершить рывок. Значит будущее теперь зависит от того, насколько в союзных программах будут выдерживаться заложенные сроки, - отметил он.
Шпаковский подчеркнул, что в СМИ сегодня наблюдается достаточно примитивная трактовка интеграции.
- Мол, Россия предлагает интеграцию, а Беларусь каким-то образом эти процессы тормозит. По ряду отраслей и направлений, касающихся доступа на российский рынок для наших производителей, Беларусь кровно заинтересована в дальнейшем сближении и в его интенсификации. Наши российские партнеры, ввиду того, что затрагиваются интересы влиятельных хозяйствующих субъектов, в первую очередь сырьевых, более сдержанно подходят к данным процессам, - высказался эксперт.
Шпаковский также подчеркнул, что уже создана национальная нормативная база. Насколько быстро стороны смогут выдержать сроки, заложенные в союзных программах, - это уже другой вопрос.
- На мой взгляд, мы движемся с той скоростью, которую можем себе позволить, - добавил специалист.