Шпаковский о принятии союзных программ: интеграция имеет все возможности для того, чтобы совершить рывок

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Документ, подписанный Президентами Беларуси и России в ходе прошедшего ВГС, политолог назвал архиважным и историческим.- отметил он.Шпаковский подчеркнул, что в СМИ сегодня наблюдается достаточно примитивная трактовка интеграции.высказался эксперт.Шпаковский также подчеркнул, что уже создана национальная нормативная база. Насколько быстро стороны смогут выдержать сроки, заложенные в союзных программах, - это уже другой вопрос., - добавил специалист.