Шпаковский о политтехнологиях Запада в Беларуси: из ничего не значащих людей искусственно лепят лидеров нации

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Ведущий программы Вадим Шепет обратился к гостю в студии с вопросом: «Необходимо ли консолидировать силы в противодействии аморальному давлению Запада на суверенитет стран, которые выбрали свой путь развития?»
Александр Шпаковский ответил:
– Даже в период развитого нейтралитета Беларуси (особенно это стало актуально после создания в Минске площадки по урегулированию конфликта в Украине) Президент говорил о необходимости повышения роли малых стран в международных делах. На сегодняшний день мы, отталкиваясь от этой идеи, можем говорить о необходимости создания единого фронта государств, которые сталкиваются с внешним давлением.
По словам эксперта, таковых немало, и они представлены в разных регионах земного шара. «И на постсоветском пространстве, и в Латинской Америке, и в Африке, и в Юго-Восточной Азии мы на сегодняшний день можем насчитать как минимум несколько стран, которые после 2014 года столкнулись с угрозой «цветной революции»и сумели либо при поддержке определенных международных игроков, либо самостоятельно выйти из этой ситуации», – сказал специалист.
Спикер привел конкретные примеры и объяснил, как происходящие в них события связаны с современной белорусской реальностью:
– Сирия, Турция, Венесуэла – [страны], где отрабатывались практики создания бутафорских марионеточных правительств и искусственного надувания их международной легитимности. Они же отрабатываются сейчас в Беларуси: берутся совершенно ничего не значащие и, с точки зрения политического веса, легковесные люди, их легитимность надувается, как воздушный шарик. Из них искусственно лепят каких-то лидеров нации, субъектов, уполномоченных не только вести переговоры, но и чего-то требовать.
В связи с этим Александр Шпаковский прокомментировал логику введения рядом западных стран санкций в отношении Беларуси:
– Вот какое фарисейство и иезуитская логика: санкции они ввели не потому, что хотят выдавить белорусские предприятия с рынка, не потому, что хотят свергнуть законную власть и поставить своих прокси здесь управлять. А потому что об этом якобы просит белорусский народ и некие его представители в лице этих надутых «лидеров».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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