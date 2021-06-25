Шпаковский о политтехнологиях Запада в Беларуси: из ничего не значащих людей искусственно лепят лидеров нации

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Ведущий программы Вадим Шепет обратился к гостю в студии с вопросом: «Необходимо ли консолидировать силы в противодействии аморальному давлению Запада на суверенитет стран, которые выбрали свой путь развития?»Александр Шпаковский ответил:По словам эксперта, таковых немало, и они представлены в разных регионах земного шара.сказал специалист.Спикер привел конкретные примеры и объяснил, как происходящие в них события связаны с современной белорусской реальностью:В связи с этим Александр Шпаковский прокомментировал логику введения рядом западных стран санкций в отношении Беларуси:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.