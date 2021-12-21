Шпаковский о мерче Президента: дело пойдет, спрос на патриотизм есть

Таким мнением поделился политолог Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Сейчас белорусское общество под влиянием прошлогодних событий сплотилось вокруг нашей государственности и первого лица. Александр Лукашенко – один из символов современного белорусского государства, которое, по сути, и является во многом его авторским проектом как мощной политической фигуры. В магазине я еще не был, но мне преподнесла подарок из "Первого" моя коллега по Конституционной комиссии. Я с большой честью его принял. На майке одно из высказываний Главы государства: «Президентами не становятся, президентами рождаются», на которую сейчас есть большой спрос. Я, как человек часто бывающий в зарубежных командировках, порой задумываюсь, какой же сувенир привезти из Беларуси. Магниты, фигурки зубров, соломенная продукция – вроде все уже дарил. Теперь дилемма решилась сама собой. Любой может приехать в магазин с продукцией от Главы государства и приобрести сувенир, – отметил политолог.
Александр Шпаковский уверен, что в будущем откроется еще несколько магазинов, а также создадут другие варианты продукции мерча от Первого:
– К примеру, у молодого перспективного общественного объединения «Патриоты Беларуси» уже есть какие-то идеи, эскизы. Свои идеи для мерча Первого хочет предложить и рэпер Серёга (Сергей Пахоменко). Я думаю, дело пойдет, спрос на патриотизм есть.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.