Шпаковский о кризисе с беженцами: возможно, кому-то захотелось освоить деньги на возведение заборов на границе

Такое предположение высказал политолог Александр Шпаковский в рубрике «ПолитStandUp» на телеканале ОНТ.
"Евросоюз, а особенно литовцы с поляками, обвиняют в сложившейся ситуации Лукашенко и Путина, которые якобы в прямом смысле привезли беженцев из стран Африки и Ближнего Востока на границу ЕС и ведут таким образом «гибридную войну» против "светлых демократических народов". Аргументация настолько нелепа, как если бы жилец многоквартирного дома разрушил общий водопровод, а потом удивился, что его тоже затопило. Напомним, что именно по инициативе Вильнюса были приостановлены совместные программы сотрудничества ЕС и Беларуси в области охраны границ, а теперь соседи жалуются на возникшие угрозы.
Впрочем, нет ли здесь другого умысла? Возможно, кому-то захотелось под шумок освоить деньги из Брюсселя на возведение различных заборов и стен на границе, а может быть, под предлогом борьбы с беженцами придвинуть поближе к рубежам Беларуси и России войска вместе с артиллерией, бронетехникой, авиацией?" - Задался вопросом аналитик.
Как отметил Александр Шпаковский, по сообщениям польских коллег, для кризиса с беженцами на границе у Польши есть и внутренние причины: "ведь под крик «враг у ворот» очень удобно душить любые проявления инакомыслия, а сомневающихся записывать в «агенты Путина», что уже многие годы успешно делают политики в Киеве, Варшаве, Риге и Вильнюсе."
Шпаковский подчеркнул, что нет ни одного факта, свидетельствующего о вмешательстве Беларуси в электоральные процессы соседей, создания финансовых и информационных инструментов влияния на внутреннюю обстановку в Литве или Польше. А вот фактов фактов противоположного порядка предостаточно, эти сведения давно обнародованы и общедоступны, отметил он.
По словам автора программы, поэтому действия Беларуси по защите интересов национальной безопасности вполне оправданы. В то время как вопросов, касающихся соблюдения прав человека в странах Евросоюза становится все больше. Особенно на фоне разгонов акций протеста с применением полицейского насилия в Вене, Брюсселе, Праге, Загребе, Мадриде.
"Главный из них: господа, а вы точно в своем уме? Вы лжете о правах человека и сами себе верите? Тогда это политическая шизофрения. Или же вы просто лицемерно обманываете миллиарды людей на планете, скрывая бархатной перчаткой железную руку? Цинично используете целые народы, словно сирены призываете их за собой, а затем бросаете на погибель, встречая ядохимикатами и слезоточивым газом", - обратился Шпаковский к руководителям европейских государств.