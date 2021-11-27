Шпаковский о кризисе с беженцами: возможно, кому-то захотелось освоить деньги на возведение заборов на границе

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Задался вопросом аналитик.Как отметил Александр Шпаковский, по сообщениям польских коллег, для кризиса с беженцами на границе у Польши есть и внутренние причины: "."Шпаковский подчеркнул, что нет ни одного факта, свидетельствующего о вмешательстве Беларуси в электоральные процессы соседей, создания финансовых и информационных инструментов влияния на внутреннюю обстановку в Литве или Польше. А вот фактов фактов противоположного порядка предостаточно, эти сведения давно обнародованы и общедоступны, отметил он.По словам автора программы, поэтому действия Беларуси по защите интересов национальной безопасности вполне оправданы. В то время как вопросов, касающихся соблюдения прав человека в странах Евросоюза становится все больше. Особенно на фоне разгонов акций протеста с применением полицейского насилия в Вене, Брюсселе, Праге, Загребе, Мадриде.", - обратился Шпаковский к руководителям европейских государств.