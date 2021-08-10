Шпаковский: нейтралитет не соответствует сложившейся политической реальности и прогнозам развития нашей страны

Таким мнением политолог Александр Шпаковский поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Главной темой сегодняшнего эфира стал «Большой разговор с Президентом» – встреча Главы государства с почти тремя сотнями представителей общественности, экспертного и медийного сообщества из 12 стран, включая Беларусь. Обстоятельный разговор о самом важном для государства и народа длился более восьми часов. Почитать главные тезисы Александра Лукашенко за вчера можно здесь. Одним из них стало заявление, что у Беларуси фактически нет нейтралитета. Данное высказывание в эфире «Будней» прокомментировал Александр Шпаковский.
– Сохранять в качестве цели государственной политики стремление к построению нейтральной страны было актуально, возможно, в 1990-е, когда Беларусь была на распутье и только получила независимость, – отметил эксперт. – На сегодняшний день закладывать [в Конституцию] стремление к нейтралитету означает ставить перед государством заведомо невыполнимые задачи.
Спикер пояснил, почему считает этот принцип неприменимым для Беларуси:
– Со стороны Запада против нас ведется война, которая просто не имеет прямых проявлений в виде непосредственно боевых действий. Они ведутся в информационном пространстве, в политическом и экономическом. [Коллективный Запад пытается] изолировать Беларусь от контактов с международным сообществом, заблокировать работу наших компаний, ограничить политические контакты с руководством нашей страны. В информационном пространстве идет бешеная дискредитация Беларуси. Более того, мы постоянно отмечаем факты вмешательства во внутренние дела нашей страны и даже подготовки диверсионных акций иностранными государствами. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть серьезные обязательства в рамках Союзного государства с Россией.
Александр Шпаковский подытожил:
– Нейтралитет на сегодняшний день, во-первых, является рудиментом из 1990-х. Во-вторых, он не соответствует сложившейся политической реальности и прогнозам развития нашей страны. Мы говорим сейчас об углублении интеграции с Россией, а не о построении нейтрального государства. Это противоречащие друг другу курсы.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.