Шпаковский: необходимо создавать устойчивые политические институты, которые будут транслировать определенную идеологическую и духовно-нравственную повестку

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Александр Шпаковский, комментируя поведение части белорусской элиты в период тяжелой политической ситуации в стране.
– Определенная часть общества, которую мы называем элитой, глубоко презирала Главу государства, белорусские ценности, символы и сам народ. В августе 2020 года они себя показали: переметнулись на противоположную сторону и даже возглавили мятеж. Те же Латушко или Цепкало – живой пример. Многие годы эти люди жили в Беларуси и ни в чем не нуждались за счет того, что занимали должности. У них были другие ценности, которые в корне отличались от тех правил, по которым жили рядовые граждане Беларуси. Естественно, у них формировалось презрение к обычным людям. Они перенимали западные ценности и идеалы и пытались воплощать их в своем быту, – подчеркнул эксперт.
Политолог считает, что произошедшее в Беларуси в прошлом году – это конфликт двух мировоззрений, а именно либерально-буржуазного и традиционного белорусского. Александр Шпаковский также поделился мнением, как необходимо поступать, чтобы такого больше не повторялось:
– Я уже не раз говорил, что кривляка в Instagram в эпоху постправды имеет больший вес, чем мнение авторитетного ученого. Во-первых, необходимо продолжать то, что мы делаем сейчас. Государство не сможет существовать долгое время за счет борьбы правоохранителей с проявлением радикализма. Необходимо создавать устойчивые политические институты, которые будут транслировать определенную идеологическую и духовно-нравственную повестку. Нам надо дальше продвигать наши ценности: День народного единства, большое количество публикаций и фильмов о ВОВ и ее героях, надо брать советский период истории Беларуси и напоминать гражданам о наших достижениях. Также необходимо взять за основу новейшую историю нашей страны, в том числе в воспитании молодежи. У нас уже есть герои – погибшие летчики, офицер КГБ. И самое главное, не отказываться от социальной модели белорусской экономики в угоду всем либерально-рыночным псевдонаучным принципам, – резюмировал Александр Шпаковский.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.