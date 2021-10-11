Шпаковский: необходимо создавать устойчивые политические институты, которые будут транслировать определенную идеологическую и духовно-нравственную повестку

– подчеркнул эксперт.Политолог считает, что произошедшее в Беларуси в прошлом году – это конфликт двух мировоззрений, а именно либерально-буржуазного и традиционного белорусского. Александр Шпаковский также поделился мнением, как необходимо поступать, чтобы такого больше не повторялось:, – резюмировал Александр Шпаковский.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.