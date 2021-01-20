Такую точку зрения озвучил политолог Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», подводя итоги прошлого года.
– Важно, что мы не допустили катастрофического экономического спада, как во многих соседних государствах. К примеру, падение ВВП в России по итогам прошлого года составило 3,5%, в Латвии – 3,5, в Литве – 3,3. А в нашей стране – в пределах 1%. Общая цифра по Евросоюзу – порядка 7%. Если Франция и Германия могут себе позволить падение ВВП на уровне 8–10%, то у нас совсем другая ситуация – нет возможности рассчитывать на какие-либо внешние ресурсы, – поделился специалист.
Гость уверен: недопущение падения экономики в сложном 2020-м является хорошим стартом для будущего.
Александр Шпаковский заострил внимание на том, что, если бы не политические катаклизмы, начавшиеся в Беларуси после выборов, страна вполне могла бы обеспечить рост экономики.
– Есть все шансы для того, чтобы Беларусь вышла на устойчивую траекторию развития, – продолжил политолог. – Нам необходим четкий образ будущего и свежее дыхание.
Шпаковский уточнил, что выработка эффективных и современных механизмов, которые помогут решить проблемы, препятствующие экономическому росту, должна стать главной задачей для участников VI Всебелорусского народного собрания, которое состоится 11 и 12 февраля.
Фото: БЕЛТА
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Шпаковский: недопущение падения экономики в 2020 году – хороший старт для будущего
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