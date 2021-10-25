Шпаковский: не вижу причин отказываться от вакцинации

Таким мнением политолог Александр Шпаковский поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Весной 2020-го определенная часть наших граждан абсурдизировала проблему коронавируса. Они требовали закрыть на карантин предприятия и учреждения образования, обвиняли власть, что это не делается. И совершенно не задумывались о том, кто обеспечит страну продуктами питания, товарами первой необходимости, социально значимыми товарами. Кто даст деньги на это? Мы не могли останавливать экономику, – подчеркнул Александр Шпаковский.
Он добавил:
– Не надо делать из коронавируса чуму XXI века: люди трупами на улицах не падают. Но вместе с тем отрицать само заболевание и его опасность – это по меньшей мере невежественно. Возникает вопрос: уважаемые граждане, если вы поддерживаете Главу государства, предыдущую политику властей в области противодействия коронавирусу, почему, когда страна затратила немалые деньги на то, чтобы вас защитить и купить вакцины, вас волоком надо волочь прививаться?
Затронул спикер и тему пропаганды антипрививочников в сети:
– Меня удивляет оголтелая пропаганда против вакцинации в социальных сетях. Если вы сами решили не вакцинироваться, чего другим голову дурите, будучи дилетантами, диванными аналитиками? Почему я должен не доверять врачу с ученой степенью и доверять комментатору в соцсети, который бравирует псевдознаниями? – отметил политолог. – Допустим, коронавирус придумали рептилоиды в мировом правительстве, как говорят нам сторонники теории заговора. [Им можно задать вопрос] Как будем лечить больных в, например, районной больнице Буда-Кошелево? Какие еще варианты, кроме вакцинации, у вас есть? И тишина. О мировом правительстве, значит, у них много информации. А вот о том, как бороться с проблемой, нет. Государство же предлагает приемлемое решение вопроса.
Александр Шпаковский подытожил: «Не вижу причин отказываться от вакцинации. Но, конечно, это добровольное дело каждого».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.