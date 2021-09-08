Шпаковский назвал 3 нерешенных вопроса конституционной реформы

- сказал Александр Шпаковский.Региональные встречи с политической элитой, конструктивный диалог, по мнению эксперта, важны для того, чтобы иметь возможность "сшить" социум в условиях политической трансформации общества, процессов, связанных с конституционной реформой.- предупредил Александр Шпаковский. Он добавил, что "до умиротворения на внешнем контуре очень далеко".Форум в Минске собрал около 600 участников - представителей депутатского корпуса, идеологической вертикали, профсоюзного движения, общественных объединений и политических партий. Очень много среди слушателей учащейся молодежи. В числе приглашенных экспертов - известные белорусские политологи, экономисты, социологи.