Шпаковский: наше оружие – правда

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Александр Шпаковский, говоря о противоборстве с коллективным Западом в информационной сфере.
– Беларусь и Россия постоянно транслируют в тот лагерь призывы к миру. Но с той стороны есть то, о чем недавно заявил Боррель (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. – Прим. ред.). Стремление не то что сохранить, а преумножить свою власть. Это предполагает агрессивные устремления в нашем направлении. Поход на Восток продолжается. Для меня это ясно со всей очевидностью. Заявления, которые оттуда исходят, подтверждают правоту моих слов. В этих условиях перезагрузить международные институты не представляется возможным. Функция международных институтов будет использоваться тогда, когда это выгодно коллективному Западу, то есть против нас. В то же самое время, когда мы будем пытаться использовать эти международные институты, они [западные страны] будут игнорировать их решения, будут действовать по праву сильного. Но ситуация, конечно, меняется. Впору говорить о создании фронта стран, которые выступают против гибридного вмешательства во внутренние дела, и переходить в наступление, потому что там успокаиваться не собираются. Госсекретарь США Энтони Блинкен открытым текстом сказал, что они будут использовать любые формы и методы для усиления своего влияния за рубежом.
По словам Александра Шпаковского, ранее в Беларуси не уделяли необходимого внимания информационной борьбе. Но август 2020-го все изменил.
– Мы старались быть для всех хорошими и не раскрывали какие-то факты для нашего общества. В итоге часть общества оказалась погружена в информационную истерию, люди заблудились, их разум, сознание, политическое мировоззрение были захвачены враждебными силами... Сейчас мы бьем западные страны их же высказываниями, фактами. Наше оружие – правда.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.