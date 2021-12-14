Шпаковский: наше оружие – правда

(верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. – Прим. ред.)По словам Александра Шпаковского, ранее в Беларуси не уделяли необходимого внимания информационной борьбе. Но август 2020-го все изменил.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.