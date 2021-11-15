Шпаковский: надо понимать, что Беларусь находится во враждебном окружении

Об этом политический аналитик Александр Шпаковский заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Нарратив Польши состоит в чем? В том, что Александр Лукашенко и Владимир Путин якобы формируют миграционные потоки, направляют их на польскую границу, где им сотрудники Госпогранкомитета Беларуси выдают волшебные таблетки. Это нарратив Польши, она его пытается продвигать в том числе путем СМС-рассылок. Теоретически, эти рассылки могут приходить и людям в Минске. Поляки нарастили силы и средства, – сказал Александр Шпаковский.
Он добавил:
– Надо понимать, что мы находимся во враждебном окружении. Тех наших граждан, которые еще на полянке с цветами живут, надо будет из этого состояния выводить. Увы, но это действительно так.
К слову, подробнее о СМС-рассылках Польши, содержащих фейковую информацию мы уже писали вот здесь.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.